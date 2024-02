Evropská liga UEFA bude v Rakousku jen na ServusTV

21.02.2024 18:47

DNES!

Nejlepší zápasy Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA se budou exkluzivně vysílat u našich jižních sousedů na stanici ServusTV, která přebírá dva balíčky vysílacích práv od televize Puls4 s platností až do roku 2027.

Příští sezóna zahájí novou éru klubových soutěží UEFA. Počet klubů na soutěž se zvýší z 32 na 36 účastníků. Skupinová fáze je minulostí, místo toho se hraje ligovým systémem, známým také jako švýcarský model. Nový je i počet zápasů. Místo předchozích 6 zápasů ve skupinové fázi odehraje v budoucnu každý klub 8 utkání (4 zápasy doma a 4 venku) v základní části, která trvá od září do ledna. Osm nejlepších se kvalifikuje přímo do osmifinále. Týmy na 9. až 16. místě se utkají v play-off proti týmům na 17. až 24. místě.

Práva UEFA na ServusTV ve zkratce:

• Liga mistrů UEFA do sezóny 23/24 včetně

• Nejlepší momenty Ligy mistrů UEFA do sezóny 26/27 včetně

• Evropská liga UEFA do sezóny 26/27 včetně

• UEFA Europa Conference League do sezóny 26/27 včetně

• UEFA EURO 2024

• UEFA EURO 2028

• Evropská kvalifikace na mistrovství světa ve fotbale 2026

• Evropská kvalifikace na UEFA EURO 2028

zdroj: satellifax.de