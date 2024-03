Duben na SkyShowtime: Boat Story či Star Trek: Discovery

06.03.2024 12:53

Evropská streamovací služba SkyShowtime přinese svým divákům během dubna nové seriály jako Boat Story, Gentleman v Moskvě, Apples Never Fall nebo 5. řadu Star Trek: Discovery, spolu se seriály na pokračování Mary & George nebo Sexy bestie.

Mezi filmy zařazené do filmotéky patří titul My Big Fat Greek Wedding 3.

Boat Story

Když dva beznadějní cizinci Janet (Daisy Haggard - Back to Life, Breeders) a Samuel (Paterson Joseph - Vigil, Noughts & Crosses) najdou na ztroskotané lodi náklad kokainu, nemohou uvěřit svému štěstí. Domluví se, že ho prodají a peníze si rozdělí, velmi rychle se ale zapletou s policií, maskovanými zabijáky a elegantním gangsterem přezdívaným „Krejčí“ (Tcheky Karyo - Baptiste, The Missing).

Star Trek: Discovery (5. řada)

Pátá a poslední řada Star Trek: Discovery vyšle kapitánku Burnham a posádku lodi U.S.S. Discovery na úchvatné dobrodružství přes celou galaxii za pradávnou silou, jejíž existence byla po staletí zamlčována. Na lov se ale také vydávají další...nebezpeční nepřátelé, kteří chtějí odměnu ukořistit pro sebe a nezastaví se před ničím.

Gentleman v Moskvě

Gentleman v Moskvě s Ewanem McGregorem (franšíza Star Wars, Halston, Trainspotting) v roli hraběte Alexandera Rostova nás zavede do doby po ruské revoluci, kdy hrabě zjišťuje, že se díky své bohaté minulosti ocitá na špatné straně historie. Vyhne se sice okamžité popravě, ale sovětský tribunál ho vykáže do podkrovního pokoje okázalého hotelu Metropol a hrozí mu smrt, kdyby jej opustil. Během let se přede dveřmi hotelu odehrávají ty nejbouřlivější události v historii Ruska, ale Rostovův omezený prostor mu umožňuje vstup do mnohem většího světa emocionálního objevování. Zatímco si mezi zdmi hotelu buduje nový život, objevuje skutečnou hodnotu přátelství, rodiny a lásky.

Apples Never Fall

Seriál Apples Never Fall na motivy New York Times bestselleru od Liane Moriarty se soustředí na zdánlivě dokonalou rodinu Delaneyových. Bývalí tenisoví trenéři Stan (Sam Neill) a Joy (Annette Bening) prodali svou úspěšnou tenisovou akademii a jsou připraveni prožít to, co mělo být zlatými léty jejich života. Zatímco se těší na čas strávený se svými čtyřmi dospělými dětmi (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), vše se změní, když na dveře Joy a Stana zaklepe zraněná mladá žena a přinese vzrušení, které jim chybělo. Když však Joy náhle zmizí, její děti jsou nuceny přehodnotit takzvané dokonalé manželství svých rodičů, protože na povrch začnou vyplouvat ta nejtemnější rodinná tajemství.

My Big Fat Greek Wedding 3

Po dvojnásobném úspěchu v kinech přichází franšíza My Big Fat Greek Wedding s dalším netrpělivě očekávaným třetím filmem, který slibuje ještě větší a řečtější svatbu. Těšit se můžete i na známé tváře jako Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin nebo Lainie Kazan.