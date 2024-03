Pro Voyo se natáčí minisérie Studna

08.03.2024 12:12

Znají ho celé generace Čechoslováků. Málokdo však ví, co oné rodinné tragédii, která se přihodila v roce 1968 ve středočeských Vonoklasech, předcházelo, co po ní následovalo a jaké byly pohnutky a motivace jejích aktérů.

Celý příběh rodiny Jelínkových na ploše téměř pěti dekád přinese v šesti epizodách připravovaný Voyo Originál Studna v režii jedné z nejuznávanějších režisérek současnosti Terezy Kopáčové a podle scénáře nejvýraznějších talentů své generace Mira Šifry a Kristiny Májové. Ústřední rodinu Jelínků ztvární David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka.

Událost vzbuzuje zvědavost do dnešních dní. V médiích vycházejí články a reportáže, rodí se nové, často divoké teorie, i po letech vyvstává spousta otázek. Natáčení seriálu tak předcházela dlouhá příprava a pečlivé rešerše.

▲ První klapka minisérie Studna. Na snímku M.Prokeš, T.Kopáčová, T. Juríček, J.Matoušková, D.Švehlík, F.Červenka, S.Lewandovská, T.Moravec, K.Ryška (foto: TV Nova)

V roce 1932 se na vesnické tancovačce voják Standa začíná dvořit mladičké Marii. Zamilovaný pár buduje své hnízdo lásky, touží založit spokojenou rodinu, šťastně žít, mít dítě z lásky. „ Třináct let bydlím s rodinou ve Vonoklasech. Už když jsme se přistěhovali, věděli jsme o jak ‚slavnou‘ vesnici jde. Začal jsem se o příběh rodiny Jelínkových zajímat, procházet dobové archivy, obecní kroniku, ale i bláznivé teorie, které kolem něj vznikají. Povídal jsem si se sousedy, kteří si rodinu Jelínků ještě pamatují ,“ přiznává osobní motivaci kreativní producent Voyo Michal Prokeš. „ Nebylo jich mnoho. Jelínkovi bydleli na okraji vesnice. Nechodili do hospody, neúčastnili se obecních akcí. Všichni, kdo si na ně pamatují, o nich mluví jako o podivínech, jako o do sebe uzavřené rodině. To ale muselo být něčím způsobeno, a to je to téma, které mě nejvíce lákalo .“

„ Která holka by se nezamilovala do šarmantního, vtipného Standy? Byl okouzlující, uměl velká gesta. Ale někde hluboko uvnitř v něm od začátku doutnal problém. Máňa ho nejdříve nevidí, pak ho nechce vidět, a nakonec už nechce odejít. Žila totiž v době, kdy se od rodiny neodcházelo, měla pocit, že ji musí držet pohromadě za každou cenu. Studna pro mě není jen fenomén, který stále fascinuje, senzace i noční můra několika generací. Našla jsem v ní právě toto silné téma, kterému rozumím, a které považuji za důležité převyprávět ,“ říká režisérka Tereza Kopáčová, která má s tvorbou sérií podle skutečných událostí bohaté zkušenosti. Stála i za prvním Voyo Originálem Případ Roubal. I tam jednu z hlavních rolí ztvárnil David Švehlík. Jeho role Standy Jelínka je ale naprosto odlišná. „ Od začátku bylo jasné, že David Švehlík to umí herecky pořádně rozbalit. Potřebovali jsme někoho okouzlujícího s temnými kouty ve své duši. Křehkého i pevného. Takový přesně David umí být .“

Životní lásku Standy, Marii, ztvární Johana Matoušková. I pro ni byla tato role výzvou - postavu Marie si zahraje v době kdy je jí osmnáct i padesát let. Marie, které nikdo neřekne jinak, než „Máňo“, vstupuje do manželství se svou životní láskou v nelehké době před 2. světovou válkou, na truc svým rodičům a především matce, která si pro ni představovala úplně někoho jiného, než „šaškujícího“ Standu Velmi záhy se pak Máňa musí potýkat s první ze zkoušek, kterým musí spolu se svým mužem čelit. Od počátku jim ale čelí hrdě, nezdolně a je tahounem rodiny.

Studna tak rozšíří portfolio sérií Voyo Originálů, které jsou inspirovány skutečnými příběhy, osobnostmi nebo událostmi. „ Silné příběhy přitahují silné tvůrce, a to se nám podařilo. Miro Šifra je jedním z nejvýraznějších talentů své generace, má před sebou další nominaci na Českého Lva. Tereza Kopáčová patří k nejúspěšnějším českým režisérkám. Oba mají cit pro detail, empatii vůči svým hrdinům a uvědomují si křehkost a zodpovědnost při vyprávění podle skutečných událostí ,“ dodává Jindřich Motýl, producent společnosti Lumivod, která pro Voyo Studnu připravuje.

S tvorbou sérií podle skutečných událostí má bohaté, cenami ověnčené, zkušenosti i Michal Reitler, který je společně s Michalem Prokešem kreativním producentem projektu: „ Studna je Voyo Originálem druhé generace. Měli jsme více času na pátrání po kořenech tragédie. Zjistili jsme, že se týká našich dnešních životů víc, než jsme tušili. Může se stát znovu. A proto toto rodinné drama chceme vyprávět .“

Šestidílná Studna se bude natáčet do června.

zdroj: Nova