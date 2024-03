Zákon o Slovenské televizi a rozhlase se nelíbí RTVS

13.03.2024 13:40

Současná vládní koalice na Slovensku navrhla nový Zákon o Slovenské televizi a rozhlase. RTVS sleduje kroky vlády se znepokojením a považuje je za účelové ovládnutí veřejnoprávních médií.

" RTVS se znepokojením sleduje snahy současné vládní koalice o účelové ovládnutí veřejnoprávních médií s cílem zmocnit se jich, podřídit jejich silné politické moci a získat nad nimi kontrolu. Předložená důvodová zpráva k návrhu Zákona o Slovenské televizi a rozhlase uvádí zavádějící a neobjektivní informace, které účelově zkreslují plnění veřejnoprávní funkce RTVS, především v oblasti její nestrannosti, objektivity a vyváženého zpravodajství. Dosud však ze strany MK SR nebyly uvedeny žádné konkrétní výhrady podložené důkazy, že RTVS neplní své zákonné povinnosti. Podle několika průzkumů zpravodajství RTVS je dlouhodobě považováno za nejobjektivnější na Slovensku (Median, Eurobarometr). RTVS stále poskytuje nestranné, ověřené a ve svém celku vyvážené a pluralitní informace ," uvedla ve svém stanovisku RTVS.

" O účelovosti zákona a o snaze politicky ovládnout RTVS svědčí i fakt, že v případě schválení návrhu zákona bude odvolaný generální ředitel RTVS, který dostal mandát a byl zvolený na 5 let. Nově zřízená Rada slovenské televize a rozhlasu by měla mít rozšířené pravomoci a kromě jiného bude moci volit a odvolávat generálního ředitele, a to i bez udání důvodu. Přičemž nominace a volba členů nové Rady bude podle návrhu zákona ve velké míře v rukách vládnoucí politické moci ," popsala RTVS.

" Navrhované zřízení Programové rady, která má posuzovat a kontrolovat program Slovenské televize a rozhlasu a dohlížet na dodržování veřejnoprávního charakteru vysílání, by bylo výrazným zásahem do fungování a nezávislosti veřejnoprávního média ," tvrdí RTVS.

„ Odmítám tvrzení, že původní tvorba RTVS je nedostatečná. Od nástupu současného vedení jsme uvedli množství původní tvorby ať už v oblasti dokumentu a dramatické tvorby, ale jsme přinesli i množství zábavných a znalostních či vzdělávacích programů, nevyjímaje tvorbu pro děti. RTVS, navzdory mnoha problémům, kterým v posledním období čelila, se posunula dopředu. Přestože došlo k zásadnímu snížení v oblasti jejího financování, dokázali jsme nastavit pro letošní rok kvalitní vysílací strukturu i s množstvím nových programů ,“ vysvětluje generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj.

" Navrhované změny jsou v zásadním rozporu s principy evropské ochrany veřejnoprávních médií. Navrhovaný zákon nebyl konzultován s nikým z managementu RTVS ," konstatuje RTVS.

„ Jsem přesvědčen, že koalice se nesnaží vyřešit problémy na základě faktů, ale jen na základě domněnek. To, že tento zákon je řešen v režimu zkráceného meziresortního připomínkového řízení, neposkytuje velký prostor pro veřejnou diskusi ,“ vyjádřil se generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj.