CANAL+ v dubnu: Titanic: Cesta do srdce vraku či Na mušce

14.03.2024 18:22

Streamovací platforma CANAL+ uvádí v dubnu třídílnou sérii Labyrint, historickou sérii České století, seriál Cirkus Bukowsky i výjimečný dokument Titanic: Cesta do srdce vraku. V Apple TV+ doporučujeme seriály Únos letadla, The New Look nebo velkofilm Napoleon.

3. dubna

Cirkus Bukowsky (2013)

Úspěšný český kriminální seriál, produkovaný Českou televizí, režíroval Jan Pachl, který je také autorem scénáře a spolu s Josefem Vieweghem se podílel i na námětu. První, šestidílná série s hlavní postavou psychologa Nestora Bukowského v podání Pavla Řezníčka měla premiéru v roce 2013. Po tajemné smrti milenky se Nestor ocitá v hledáčku policie i v nepřízni osudu. Přichází o práci, manželku i domov a stává se hlavním podezřelým. V šesti volně navazujících epizodách dostává větší prostor poručík Kuneš v podání Hynka Čermáka, který vyšetřuje případ vraždy mladé Edity Tiché. Pojetí série se blíží temnému stylu moderní severské kriminálky s pomalejším tempem vyprávění.

8. dubna

České století (2013-2014)

Televizní cyklus režiséra Roberta Sedláčka vytvořený podle scénáře spisovatele Pavla Kosatíka nabízí nezvyklý pohled na mezní okamžiky moderních dějin naší země od roku 1918 do roku 1992. V každém z devíti dílů se zaměří na jedno datum a klíčové aktéry, jejichž tehdejší rozhodnutí měla mít osudové důsledky jak pro celý národ, tak i pro ně samotné. Autory seriálu zajímá nejen historické hledisko, ale také osobní příběh národních aktérů své doby.

14. dubna

Titanic: Cesta do srdce vraku (Titanic: Into The Heart of the Wreck)

Tento dokument podrobně popisuje podmořskou odyseu největších expedic k Titaniku a vývoj nejsledovanějšího vraku na světě - od epického objevu vraku francouzsko-americkým týmem v roce 1985 přes průzkumné mise vedené Jamesem Cameronem až po hledání pokladů, která přinesla více než 5000 pozůstatků. Zažijete nepřekonatelné vzrušení z těchto extrémních ponorů očima badatelů, kteří se pokoušeli odhalit tajemství Titaniku.

19. dubna

Labyrint I, II, III (2015-2018)

Mysteriózní kriminální seriál režiséra Jiřího Stracha vznikl ve třech řadách v letech 2015-2018.

Nálezy podivně naaranžovaných těl překvapí kriminalisty chladnou brutalitou i symbolickou obřadností. Kdo stojí na konci spletité série vražd? Případu, který sahá k vraždě mladé dívky ze Slovenska, se ujímá tým tvořený dvojicí zdánlivě nesourodých vyšetřovatelů. Jsou jimi kriminalista Michal Remeš (Jiří Langmajer) s nestabilním soukromým životem a policistka z Bratislavy Tamara Berkyová (Zuzana Kanócz). Důležitou pomocí ve vyšetřování „labyrintu“ loupeží a sérií vražd je také symbolický obraz Hieronyma Bosche Poslední soud.

23. dubna

Na mušce (Killing Eve, 2018-2022)

Oceňovaný špionážní britský seriál vytvořila podle románu Luka Jenningse scenáristka a producentka Phoebe Waller-Bridge pro BBC America. Úspěšný seriál vypráví ve třech řadách souboj dvou žen, trochu znuděné analytičky britské bezpečnostní služby Evy (Sandra Oh), která u kancelářského stolu sní o práci agentky, a mezinárodní nájemné psychopatické vražedkyně Oksany, která si říká Villanelle (Jodie Comer). Napínavý thriller se mísí s černou komedií a ohlas u kritiky si seriál získal právě díky originálnímu pojetí špionážního žánru, který komplexnost postav dokresluje notnou dávkou humoru. Kanadská herečka korejského původu Sandra Oh získala za roli špionky Zlatý glóbus a Jodie Comer vedle britské ceny BAFTA také cenu Emmy.

Apple TV+ v CANAL+

Únos letadla (2023)

Když je během sedmihodinového letu KA29 z Dubaje do Londýna uneseno letadlo, úspěšný korporátní vyjednavač Sam Nelson se pokouší pomocí svých profesionálních dovedností zachránit všechny na palubě. Stane se jeho vysoce riskantní strategie jeho zkázou?

The New Look (2024)

Poutavý seriál poodkrývá šokující pozadí toho, jak se Christian Dior, Balenciaga, Coco Chanel a další módní ikony vyrovnávaly s hrůzami druhé světové války a odstartovaly éru moderní módy.

Napoleon (2023)

Osobní sonda zkoumající původ francouzského vojenského velitele a pohotový a bezohledný vzestup na post císaře. Příběh je vyprávěn optikou Napoleonova návykového výbušného vztahu k jeho ženě a celoživotní lásce Josephine.

zdroj: CANAL+