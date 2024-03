Nová pětidílná dokumentární série Případ Stodolovi na Voyo

15.03.2024 13:05

DNES!

Nejpodrobnější rekonstrukce policejní práce a detailní pohled na případ, který změnil českou kriminalistiku, to je nová pětidílná dokumentární série Mirka Vaňury Případ Stodolovi, kterou mohou diváci ode dneška vidět na Voyo. Všech pět epizod najednou.

Mirek Vaňura se s detektivy po dvaceti letech vrací na místa, kde policie vyšetřovala osm vražd spáchaných manželi Stodolovými. Odhalují, jak se pátrání po nebezpečných sériových vrazích skutečně odehrálo a proč si Stodolovi své oběti vybírali mezi starými a bezbrannými sousedy.

▲ V Brněnci, kde kriminálka odstartovala natáčení - Mirek Vaňura a kameraman projektu Kamil Meluzín (foto: TV Nova)

„ Bezesporu se jedná o jeden z největších případů naší novodobé kriminalistky. A to hned z několika pohledů. Česká policie do té doby neřešila nic složitějšího. Kriminalisté se museli vracet k již uzavřeným případům. A postupně zjišťovali, že obětí je víc, než si na začátku dokázali představit. Od roku 1989 se u nás nic hroznějšího nestalo - když si člověk uvědomí, kolik lidí a rodin to zasáhlo. A nejhorší na tom všem bylo, že vrazi si vybírali oběti ze sousedství. Bezbranné seniory, o kterých navíc věděli, že budou mít doma peníze ,“ říká k sérii Mirek Vaňura.

V pěti epizodách dokumentu se objeví nikdy nezveřejněné policejní záběry, fotografie ze zákulisí vyšetřování i úplně nová svědectví. Zazní, jak se s tragickou ztrátou smiřovaly rodiny obětí i co prožívali příbuzní obou vrahů.

„ Sérii jsme pojali jako opravdové pátrání, a proto se natáčecí den podobal práci kriminálky. Často s námi přímo pátral i operativec a můj dobrý kamarád Honza Lomnický ,“ říká Mirek Vaňura a jeho žena Dana Vaňurová, která stojí za režií, scénářem i dramaturgií jej doplňuje: „ Bylo to opravdu náročné, chtěli jsme, aby to především bylo co nejvíc pravdivé. Jak ze strany policie, tak i lidí, kteří to zažili. Ani pro jednu stranu to nebylo jednoduché, a tak jsme si opravdu prožili hodně stresových situací. Ale to k tomu patří, je to kriminalistika a pohybujete se na hodně citlivém poli .“

Největší hrůznost celého případu pak Vaňura vidí v tom, jaké oběti si Stodolovi vybírali: „ Jeden z důvodů, proč jsme tuto dokumentární sérii natočili, je prevence. Kéž bychom si všichni uvědomili, jak vlastně lehké to Stodolovi měli. Kéž by si staří lidé uvědomili, že není dobré každému důvěřovat. Kéž bychom si my ostatní uvědomili, jak je důležité to našim babičkám a dědečkům opakovat a bavit se s nimi o tom. Řešíme, že si málo povídáme se svými dětmi, a je určitě dobře, že se to snažíme změnit. Ale stejně tak bychom se měli zajímat o své seniory, kteří už této době tolik nerozumějí. A je jedno, jestli je mohou ohrozit pochybní prodejci čehokoliv, kteří u nich zazvoní u dveří, nebo šmejdi, kteří je ohrožují přes internet a telefony. Dlužíme jim to. A kéž by to všem, kteří se na sérii Případ Stodolovi podívají, došlo. Snažíme se, aby všechny naše projekty, kde spolupracujeme s policií, měly v sobě prevenci .“

zdroj: Nova