Na TV Nova se vrací Utajený šéf

20.03.2024 15:03

Sedm nových šéfů, sedm nových firem. Od velkého stolu z krásné kanceláře mezi zaměstnance zavítají majitelé, ředitelé a manažeři, aby zjistili, jak jejich společnost opravdu funguje.

Vysoce postavená manažerka se promění v prostoduchou ženu s pořádně prořízlou pusou. Vedoucí z mezinárodní společnosti si vyzkouší vyložit plný kamion pneumatik. Ředitel sítě hotelů narazí na údržbáře, který odmítne přivrtat nohu postele, a na servírku, která neumí slovo anglicky.

▲ Štáb reality show Utajený šéf (foto: TV Nova)

Utajený šéf se vrátí na TV Nova premiérovým dílem ve středu 27. března ve 20:20 hodin a zavítá do gastro světa, kde šéf v přestrojení cestou potká věhlasné kuchaře Zdeňka Pohlreicha a Jana Punčocháře.

V první epizodě diváci uvidí pod pokličky školní jídelny, závodky, kantýny a rozvozu hotovek. Inkognito brigádničit bude majitel sítě stravovacích zařízení Jan Stejskal. Střihne si dvojroli výčepáka a pankáče. Aby nebyl odhalen, vystřídá hned dvě masky. Na první byla potřeba paruku, u druhé naopak šéf přijde o svou vlastní kštici. Změněn k nepoznání vyrazil do útrob své firmy a slzy tentokrát tekly i jemu.

Utajený šéf představuje šéfy, kteří se nebojí postavit výzvě a po dobu pěti dní si vyzkoušejí práci svých zaměstnanců. Je to experiment, který si žádná firma nemůže zaplatit. Šéf zjistí, kde má chyby, ale i to, v čem je jeho firma skvělá. Pozná na vlastní kůži, že vize v excelovské tabulce vypadá ambiciózně, ale někdy je v běžné praxi nerealizovatelná. V pozici běžného zaměstnance odhalí, kde nesmyslné nároky brzdí provoz a kde jsou naopak skryté rezervy, které by mohly zvýšit zisk. A v neposlední řadě se téměř vždycky dozví, že jsou jeho zaměstnanci skvělí.

Oblíbená reality show Utajený šéf, v níž nejvyšší vedení firmy poznává svůj podnik z pozice řadového zaměstnance, se na jaře vrátí na obrazovky TV Nova již v páté sezoně.

Formát reality show Undercover Boss je populární v mnoha zemích světa, dočkal se i prestižního ocenění Emmy. Divácky oblíbený je především proto, že ukazuje nadřízeného v situaci, kdy čelí stejným problémům jako jeho podřízení. Snad každý minimálně jednou zatoužil po tom, aby si šéf vyzkoušel jeho práci.

zdroj: Nova