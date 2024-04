Start Warner TV podpořen reklamní kampaní

01.04.2024 18:09

DNES!

Nový lineární televizní kanál Warner TV společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), který startuje na českém televizním trhu již zítra, 2. dubna 2024, bude podpořen rozsáhlou reklamní kampaní.

Cílem reklamních spotů je diváky upozornit na start nové stanice a podpořit povědomí o značce Warner TV, která se u nás objeví vůbec poprvé.

Reklamní kampaně sice na nedávné tiskové konferenci nebyly představeny, nicméně webu parabola.cz se podařilo zjistit, že s reklamou na Warner TV se mohou diváci setkat v online prostředí (na vybraných webových stránkách a rovněž formou bannerů), dále prostřednictvím spotů na rozhlasových stanicích či v tisku.

Rozhlasová kampaň začíná slovy "Co dnes dávají na Warner TV? To samé co včera a předevčírem. Nekonečnou zábavu". Spot končí informací o tom, kde všude bude program k dispozici - v pozemním vysílání a "u velké části televizních operátorů".