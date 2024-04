Jan Vala se vrací na obrazovku ČT s cyklem o víně

03.04.2024 08:53

DNES!

Na plavbu podél řek Rýn, Mosela a Sára vezme diváky České televize nový sedmidílný cyklus Vinorodé břehy Rýna. Za jedinečnou atmosférou vinohradů a městeček se vydají lodí či na kole s moderátorem a znalcem vína Janem Valou.

První díl cyklu uvede ČT1 v sobotu 6. dubna od 17:55 hodin.

„ Je skvělé, že na světě existuje něco, co umí lidem život zpříjemnit a činit je šťastnějšími. Už po staletí je to víno. Ten, kdo neokusil práci na vinici, může vinařům závidět, v jaké kráse pracují a žijí. Jak povrchní pohled to ale je, jsem si uvědomil ve snad nejkrásnějších vinohradnických polohách, na strmých březích evropských řek ,“ říká moderátor pořadu Jan Vala.

▲ Vinorodé břehy Rýna (5) (foto: René Šír)

Diváci se s Janem Valou vydají na plavbu po Středním Rýnu označovaném za jeho nejromantičtější část. „ Jako první tok jsme pro naše cesty zvolili Rýn, který má délku více než tisíc kilometrů. Protéká šesti zeměmi a je kulturně a historicky, pokud ne nejdůležitější, pak jistě jednou z nejdůležitějších řek starého kontinentu ,“ vysvětluje režisérka a scenáristka cyklu Jana Škopková a dodává: „ U obce Koblenz se do Rýna vlévá Mosela. Z jejího údolí pochází řada známých vín s ryzlinkem v čele. Je to ráj i pro labužníky, protože místní kuchyně je ovlivněná blízkou Francií .“

Základnou na této cestě bude Janu Valovi motorová loď, na které bude bydlet, občas vařit, ale hlavně zažívat romantické večery se sklenkou vína v ruce a zapadajícím sluncem na obzoru. Z kotvišť bude navíc vyrážet na výlety po okolních vinicích i památkách a přidá tipy na výlety pro milovníky jízdy na kole, od většiny kotvišť vedou cyklistické stezky.

Cestu budou navíc lemovat památky z římských časů i malebné středověké hrady. Právě památky v okolí vodních toků tvoří druhou linku pořadu. Jen málokterá oblast Evropy se může pochlubit takovou koncentrací hradů a zámků jako právě Střední Porýní.

Třetí a hlavní linku pak tvoří samotné vinorodé břehy a vinařství. Střídat se tak budou pasáže plné malebných pohledů na vodu a krajinu, doplněné vinicemi a vinohradníky. Rýn je sice obklopen vinicemi s převažující královskou odrůdou ryzlinku rýnského, ale produkce vín je v této oblasti mnohem pestřejší. Najdou se dokonce i vinařství s modrými hrozny.

zdroj: ČT