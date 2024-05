SkyShowtime v červnu: Air Force One Down, Milli Vanilli nebo Trollové 3

09.05.2024 09:23

DNES!

SkyShowtime během šestého měsíce tohoto roku nabídne svým abonentům řadu dalších seriálů a filmů. Platforma představí nové seriály jako Mayor of Kingstown (3. řada) nebo Tatér z Osvětimi, spolu se seriálem na pokračování Concordia.

Mezi filmy zařazené do filmotéky patří tituly Air Force One Down, Milli Vanilli nebo Trollové 3.

▲ Platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Mayor of Kingstown (3. řada)

Datum vydání: 6. června

Mayor of Kingstown sleduje příběh šedé eminence rodiny McLuskyových v Kingstownu ve státě Michigan, kde jediný výnosný byznys je zavírat lidi do vězení. Seriál se zabývá tématy systémového rasismu, korupce a nerovnosti a poskytuje jasný pohled na jejich snahu vnést pořádek a spravedlnost do města, ve kterém nenajdete ani jedno, ani druhé.

Tatér z Osvětimi

Datum vydání: 7. června

Šestidílná minisérie podle mezinárodního bestselleru Tatér z Osvětimi od Heather Morris je inspirována skutečným příběhem Laliho a Gity Sokolovových, kteří se během holocaustu za druhé světové války setkali jako vězni v osvětimském koncentračním táboře.

Air Force One Down

Datum vydání: 1. června

Agentka tajných služeb musí při své první misi na palubě Air Force One projít těžkou zkouškou, když teroristé unesou letadlo a chtějí překazit velkou energetickou dohodu. Život prezidenta je v ohrožení a v sázce je celosvětová krize, a tak musí v nelítostném souboji, který může změnit historii, využít svou odvahu a dovednosti na maximum.

Milli Vanilli

Datum vydání: 1. června

Tento poutavý dokument je kronikou dosud neznámých okolností, které obklopují známé popové duo Milli Vanilli od jejich raketově rychlého vzestupu po veřejný pád, kdy se v 90. letech nechvalně proslavili playbackovým skandálem.

Trollové 3

Datum vydání: 14. června

Po dvou filmech o opravdovém přátelství a nekonečném flirtování spolu Poppy a Branch nyní oficiálně chodí (#broppy)! Zatímco se sbližují, Poppy zjišťuje, že Branch má tajemnou minulost. Kdysi byl členem její oblíbené chlapecké kapely BroZone, kterou založil se svými čtyřmi bratry Floydem, Johnem Dorym, Sprucem a Clayem. BroZone se rozpadli, když byl Branch ještě dítě, stejně jako i celá rodina, a od té doby Branch své bratry neviděl.

zdroj: SkyShowtime