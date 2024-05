TV Prima dokončila natáčení seriálu Dvojka na zabití 2

09.05.2024 13:11

Televize Prima dokončila natáčení seriálu Dvojka na zabití 2. V hlavních rolích vyšetřovatelů se opět představí Sara Sandeva a Jakub Prachař. Detektiv Martin Rykl a vyšetřovatelka Karolína Světlá opět rozdmýchají kriminální případy a půjdou si s láskou a vtipem po krku.

Pokračování krimi komedie Dvojka na zabití 2 přinese divákům osm pokračování a vtipnou dvojici kriminalistů Rykl - Světlá, kteří se sice milují, ale taky občas nenávidí.

▲ Seriál Dvojka na zabití bude mít pokračování. Na smímku Jakub Prachař a Sara Sandeva (foto: FTV Prima)

„ Pokračování seriálu bude vtipnější a v něčem i drsnější ,“ prozrazuje Sara Sandeva, která opět stojí po boku Jakuba Prachaře. „ Dvojka bude propracovanější, lépe jsme hráli a bude to o dost zábavnější a taky zajímavější ,“ slibuje druhý hrdina. Tihle dva spolu trávili na place hodiny a hodiny.

„ Baví mě, že se mezi našimi postavami nebude odehrávat žádné klišé a nedopadne to, jak si diváci myslí a třeba očekávají ,“ tajnosnubně naznačuje Sandeva. „ Výhoda druhé řady je o tom, že se zase ti dva nemají rádi. Tedy mají, ale vloudí se mezi ně takové drobnosti, které budou dělat děj zajímavější. Martin bude tak trochu hulvát, a to se Karolíně nebude líbit ,“ naznačuje děj Prachař, který na posledním natáčecím dni zažil pořádný adrenalin.

„ Kubu jsem krásně postrčila do Vltavy, víc prozrazovat z děje nebudu, ale řeknu, že jsem se o něj bála asi víc než on o sebe. Byl to trochu adrenalin. I když, já s Jakubem zažívám adrenalin ob den, tak jsem na to zvyklá ,“ prozrazuje na závěr Sandeva.

To, kdy pokračování seriálu Dvojka na zabití bude připraveno do vysílání, televize Prima včas oznámí.

zdroj: FTV Prima