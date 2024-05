Scenárista a režisér Petr Zelenka začal pro ČT natáčet seriál Limity

14.05.2024 10:46

DNES!

Jak se ze severočeského podnikatele stane ikona ekologických protestů a z manželského sporu celospolečenský konflikt? Osmidílný seriál Limity začal podle svého námětu a scénáře natáčet režisér Petr Zelenka, a to na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Do hlavních rolí vybral Aleše Hámu, Veroniku Khek Kubařovou, Tatianu Dykovou, Maxmiliána Dolanského či Jaroslava Plesla. V programu České televize se seriál objeví příští rok.

„ Petr Zelenka patří bezesporu k nejoriginálnějším českým scenáristům. V rámci své poetiky, která míchá absurdno a groteskno s krutou realitou, nezaujímá žádné jednoznačné stanovisko, jen reflektuje dobu v celé její rozporuplnosti a absurditě. Limity ukazují všechno to zmatení kolem problémů naší planety a jejího znečišťování - včetně těch, kteří ji v zájmu ekonomického růstu drancují, stejně jako jejich protivníků se stále radikálnějším přístupem k její záchraně. Asi nikdo nečeká, že by televizní seriál předložil recept na řešení ekologické krize. Limity ale nastolují otázky a provokují nás, abychom na ně hledali odpovědi, a co je ale pro mě to nejpodstatnější, je fakt, že to Petr Zelenka v Limitech dělá velice zábavným způsobem ,“ konstatuje kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.

▲ Natáčení seriálu Limity. První klapka L. Netušilová, N. Kylarová, P. Zelenka, M. Dolanský, P. Komínek (foto: Miroslav Kučera, Česká televize)

Na námětu k novému seriálu, jehož je i spoluproducentem, začal Petr Zelenka pracovat téměř před čtyřmi roky. Jeho Dabing Street, první seriál pro ČT, navíc oceněný Českým lvem, měl premiéru před šesti lety. „ Obtížně hledám témata, kterým bych věřil a kterými by mne bavilo se zabývat. Po několikaleté práci na scénáři Limitů jsem přesvědčený, že v tomto případě máme skvělé téma. Limity jsou dějově velice aktuální, zpracování příběhu je přitom originální a překvapivé, a jak se mi teď zdá, zároveň jediné možné ,“ prozrazuje Petr Zelenka.

„ Hlavní postavou je Karel - chlápek, který se snadno a sám rychle vytočí, ale zároveň musí být velice milý, protože ze začátku dělá jenom samé nesympatické skutky. Postupně ale změní svoje názory téměř na všechno. A pak jsou tu ženské hrdinky, Karlova exmanželka a jeho nová partnerka, které z příběhu nevycházejí nejlépe, to přiznávám rovnou. Nevím, proč se mi to takhle přihodilo, musím si na to dát příště větší pozor a můj další projekt bude jenom o sympatických ženských postavách ,“ slibuje režisér a scenárista.

V roli podnikatele a nedobrovolného aktivisty se divákům představí hvězdný průvodce oblíbenou vědomostní soutěží Kde domov můj? Aleš Háma. „ Jak už to tak v mém životě bývá, i za mým obsazením do Limitů se ukrývá náhoda. Jedna moje kolegyně totiž pozvala Petra Zelenku na představení Můj nejlepší kamarád, ve kterém mám hlavní roli. Pak jsme zašli na kafe, pozval mě na kamerové zkoušky a nakonec mi nabídl postavu Karla ve svém novém seriálu. Jak říkám, náhoda mě Petrovi přihrála do cesty ,“ popisuje herec a moderátor. Jeho seriálovým synem Igorem bude Maxmilián Dolanský: „ Naše rodina v Limitech si s ničím moc hlavu neláme. Otec se snaží ze všeho vyklouznout. Syna nadchne účast na protestních akcích a snaží se rodiče přesvědčit o tom, že mají smysl. Možná chování té mé postavy ovlivňuje i vzdor vůči autoritám a určitá forma trucu. A pak i láska .“

Štáb Petra Zelenky má natáčení osmidílného seriálu Limity rozložené do pětašedesáti dní, a to nejen do lokací v Ústí nad Labem a jeho okolí, ale přesune si i do Libochovic na Litoměřicku či do Prahy. Poslední klapka by měla padnout na začátku srpna.

zdroj: ČT