Warner TV v červnu: Co by kdyby či Pan Church

14.05.2024 18:02

Na červen připravil provozovatel nového celoplošného kanálu Warner TV, společnost Warner Bros. Discovery (WBD), pestrou nabídku filmů a seriálů. Středy (5. a 12.) budou nadále patřit fanouškům LEGA.

Diváci se mohou těšit na filmy LEGO Ninjago (2017) či LEGO Batman (2017). Nedělní komedie v červnu potěší diváci tituly Co by kdyby (2014), Předměstí (1996), Přeber si to znovu (2002), Bez kalhot XXL (2015) a Vincentův svět (2015).

▲ Logo Warner TV (foto: WBD)

Naopak fanoušky napětí potěší sobotní horory po 22. hodině - Noční můra v Elm Street 4: Vládce snu (1985), Noční můra v Elm Street 5: Dítě snu (1989), Noční můra v Elm Street (2010), dále Texaský masakr motorovou pilou: Počátek (2006) a Valentine (2001).

Mezi pátečními trháky se objeví Pan Church (2016), O Schmidtovi (2002), Křižovatka osudu (2004) a Jeremiah Johnson (1972). V červenci to pak budou filmy Gremlins (1984), Gremlins 2 (1990), Půlnoční dítě (2016) a M. Butterfly (2016).

Na fanoušky seriálů čekají každý den dva díly seriálu Smallville. Denně kolem 18. hodiny pak Hranice nemožného. Každé pondělí večer po dvou epizodách Roswell: Nové Mexiko, ve středu seriál Policajti z L.A.