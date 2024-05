RpMS: Z 11 volných frekvencí je zájem o 9 z nich

25.05.2024 20:13

DNES!

Pro rozhlasové vysílání na Slovensku je volných 11 vysílacích frekvencí. Na ně vyhlásil slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) dne 10. dubna 2024 tendr. Do lhůty doručilo 7 vysílatelů požadavek o přidělení pro sedm programových služeb.

O frekvence se v aktuálním výběrovém řízení neuchází žádný nový subjekt - všichni žadatelé jsou již držiteli autorizací na vysílání. Vysílatelé, kteří mají více programových služeb, se ve výběrovém řízení ucházejí o frekvence jen pro jednu z rozhlasových stanic, které poskytují.

V případě pěti volných frekvencí - 95,0 MHz Trnava, 88,6 MHz Banská Bystrica, 93,0 MHz Brezno, 92,0 MHz Žár nad Hronom a 90,4 MHz Kotešová eviduje Rada při každé z nich žádosti dvou různých vysílatelů. Na trnavské frekvenci by své pokrytí rádi rozšíří vysílatelé programových služeb SUB FM a Trnavské rádio. O frekvenci v Banské Bystrici se ucházejí vysílatelé rozhlasových stanic SUB FM a ROCK. O přidělení frekvence pro lokalitu Brezno Radu požádali vysílatelé programových služeb ROCK a BB FM Rádio. Frekvenci v Žiaru nad Hronom by v budoucnu rádi využívali vysílatelé stanic ROCK a RADIO VIVA. O pokrytí v lokalitě Kotešová ve výběrovém řízení projevili zájem vysílatelé programových služeb ROCK a Rádio Vlna. Při čtyřech zařazených frekvencích - 105,7 MHz Levice, 98,1 MHz Zvolen, 88,1 MHz Žarnovica a 98,5 MHz Brezno Rada eviduje po jedné žádosti. O zbývající dvě frekvence - 92,7 MHz Žarnovica a 95,8 MHz Žiar nad Hronom se neuchází žádný zájemce.

O přidělení největšího počtu frekvencí, pěti, Radu požádal vysílatel D.EXPRES, k.s., ve všech případech pro programovou službu ROCK. Vysílatel SUB FM s. r. o. podal pro programovou službu SUB FM žádost o tři frekvence, vysílatel BB FM. r. o. se uchází o dvě frekvence pro účely programové služby BB FM Rádio. Ostatní čtyři vysílatelé žádají vždy o jednu frekvenci pro jednu svoji programovou službu.

Veřejní slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence proběhne 18.6.2024. Samotné rozhodnutí členů Rady během zasedání následující den.