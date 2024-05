iVysílání ČT vlastními internetovými pořady boduje u mladší generace

28.05.2024 16:01

On-line platformy České televize nabízejí vlastní tvorbu, kterou diváci na obrazovkách neuvidí - vzniká totiž přímo pro iVysílání a nově i pro stejnojmenný profil na YouTube.

Popularitu si získala například série krátkých videí What the Fact?, která má již přes šedesát dílů a více než 4 miliony zhlédnutí na YouTube. Do portfolia nyní přibyl také seriál Jazykovědma a od 26. května i druhá řada TeleRevize. Na jejich tvorbě se podílejí i známí influenceři.

„ Platforma iVysílání ČT je strategickým pilířem digitálních služeb České televize, kterým reagujeme na neustále rostoucí diváckou poptávku po videoobsahu v online prostředí. V nabídce jdeme i za hranice toho, co znají diváci z televizní obrazovky. Rozšiřujeme ji o kvalitní zahraniční tituly, jako jsou například severské kriminálky Most nebo Zločin, ale také o úspěšné pořady vlastní tvorby. Těmi jsou například původní hrané seriály určené zejména pro mladší publikum jako Adikts nebo Pět let, nebo dokumentární série zaměřené na specifické komunity - nedávno třeba Game Story o českých videohrách, Dakar Sistaz o automobilových závodnicích nebo Pickupeři, kteří zkoumají fenomén pouličního svádění ,“ vysvětluje výkonný ředitel pro digitální produkty Marek Doležel.

▲ Jazykovědma (foto: Česká televize)

Redakce iVysílání boduje u internetové generace také svou redakční tvorbou, sama natáčí, hledá zajímavé náměty i zábavné způsoby zpracování a vyprávění. Premiérový zábavně vzdělávací pořad Jazykovědma se s humorem snaží vysvětlit různá více i méně známá rčení, přísloví, poučky i ustálené fráze jako třeba „jádro pudla“ nebo „kout pikle“. Objasňuje jejich vznik i význam a poradí, v jakých situacích je lze použít. Výtvarný koncept pro pořad vytvořila Anna Borovičková Ročková, na Instagramu známá jako autorka populárních koláží pod nickem @ulepena. Na scénářích se zároveň podílí Markéta Gregorová, která právě jako @Jazykovědma na síti X vysvětluje různé jazykové jevy.

„ Chceme mladšímu publiku nabízet zábavný a informativní obsah tam, kde jej přirozeně sledují. Proto jsme nedávno spustili samostatný youtubový kanál určený právě pro naše redakční pořady. Zároveň je pro nás stále velmi důležitá synergie se značkou České televize a s obsahem iVysílání. Snažíme se jednotlivé díly tematicky napojovat na nové pořady ČT, například díl ze série What the Fact? o fentanylu přivedl spoustu diváků k seriálu Adikts, Smysl pro tumor nás inspiroval k vysvětlení původu rakoviny ,“ přibližuje šéfredaktorka redakce iVysílání ČT Eva Pjajčíková a dodává: „ Ukazuje se, že nové formáty a způsoby vyprávění fungují - pořad What the Fact? je velmi populární. Z reakcí je jasně vidět, že mladší fanoušci oceňují tento typ obsahu, aktivně jej komentují a často sami píšou o témata. Do prostředí sociálních sítí přinášíme nadstandardní kvalitu zpracování a důvěryhodné informace, což u tohoto typu internetového obsahu rozhodně není běžné .“

Druhá série dokumentárního webseriálu TeleRevize vysvětluje na ukázkách z archivu zábavné i děsivé stereotypy, které televize svým divákům předkládala. Kritickým okem zkoumá, jakými způsoby byly zobrazovány různé společenské jevy či odlišnosti a jejich vývoj až k dnešní reprezentaci na obrazovkách. Na vzniku TeleRevize 2.0 s Českou televizí spolupracuje influencer a performer Sebastian Šikl, který je také tváří pořadu.

„ TeleRevizi 2.0 jsme se snažili udělat více internetovou, takže se fanoušci mohou těšit na inovativní koncept. Rešerše k druhé řadě jsme začali dělat už v září roku 2023. Náměty vybíráme tak, abychom pokryli co největší spektrum audiovize a zároveň, abychom měli k dispozici dostatek ukázek. Snažíme se zpracovávat zejména ta témata, která diváky zajímají a baví je ,“ objasňuje jedna z tvůrkyň TeleRevize 2.0 Dorota Vašíčková.

zdroj: ČT