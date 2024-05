Skylink překlopil další kanál do SD

28.05.2024 13:12

2dny

Další televizní kanál ve vysokém rozlišení (HDTV) přešel na satelitní platformě Skylink (Astra, 23,5°E) do klasického SD rozlišení. Jiná stanice společnosti M7 Group byla naopak překlopena do vysokého rozlišení.

M7 Group, člen skupiny CANAL+, provedl další úpravy v satelitní distribuci programů. Volně ( FTA) vysílaná nelokalizovaná stanice EarthX byla překlopena z HD do SD rozlišení. Stanice je dostupná zákazníkům Skylinku ale i všem ostatním divákům bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Program EarthX je také součástí OTT platformy Skylink Live TV.

Po downgrade rozlišení stanice EarthX bylo možné provést upgrade rozlišení na HD u jiného programu - Viaplay TV, která nyní vysílá vybraný sportovní obsah placené streamovací platformy Viaplay. Tento program není součástí nabídky Skylinku.

▲ Earthx TV - záběr z příjmu stanice

EarthX TV a Viaplay TV HD se vysílají na kmitočtu 12,129 GHz s vertikální polarizací.

Stanice EarthTV byla do nabídky Skylinku zařazena v říjnu 2022. Cílem programu je oslovit lidi po celém světě s udržitelnými řešeními environmentálních problémů. EarthxTV nabízí stovky hodin programmingu, které zahrnují původní a akviziční pořady, které zkoumají širokou škálu témat včetně hrdinů divoké zvěře a ochrany přírody, extrémní počasí a přírodní zázraky, technologie a inovace, domov a životní styl, cestování a jídlo. Stanice také vysílá dokumentární celovečerní filmy.

Provozovatel platformy Skylink provedl v minulém týdnu změnu technických parametrů vybraných transpondérů. Součástí změn je postupný přesun některých programů na nové vysílací parametry a opuštění dvou stávajících frekvencí (transpondérů). Při těchto změnách dochází i k překlopení HD stanic do SD (změna se týká tuctu stanic, z toho 10 pro český a slovenský trh). Nakonec stanic přecházejících do SD nebude 12 ale 13 (včetně EarthXTV). Na nových parametrech Film+ Hungary a M5 již vysílají v SD (na původní frekvenci jsou v HD). Jeden z programů (FilmBox) bude naopak upkonvertován do HD.

technické parametry - EarthX SD, Viaplay HD:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK