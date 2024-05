Prima uvede českou verzi světově úspěšné show Who is Asking

29.05.2024 10:26

včera

Skupina Prima natočila českou verzi oblíbené televizní soutěžní show Who is Asking?. Tu s úspěchem uvádí země napříč světem a provází jí moderátorská esa daných zemí.

Prima soutěž uvede pod názvem Kdo se ptá? a moderovat ji bude Martin Dejdar. První díl uvidí diváci Primy už v pátek 21. června v hlavním vysílacím čase ve 20.15 hodin.

Česko se v druhé polovině června začlení mezi plejádu zemí napříč světem, jejichž televizní diváci si oblíbili soutěžní show Who is Asking?. Původně švýcarský formát, kde soutěž běží denně už osm let, s úspěchem převzali Řekové, Izraelci, Maďaři, Estonci, Kypřané, Indové i Thajci.

▲ Soutěž Kdo se ptá? bude moderovat Martin Dejdar (foto: FTV Prima)

Princip vědomostní soutěže spočívá v zodpovídání záludných otázek, jež soutěžícím pokládají běžní lidé. Ti své otázky natáčí na mobilní telefon a zasílají je do studia. Dvě dvojice soutěžících si z velkoplošné obrazovky vybírají tváře dotazovaných, aniž by tušili, jaké otázky pro ně mají přichystané. Prochází třemi koly až k vítězství jednoho páru.

Zatímco ve světě soutěží dvojice z lidu, v české verzi Kdo se ptá? poměří znalosti známé osobnosti. „ Myslím, že je to jedna z prvních show, kde se diváci mohou těšit sami na sebe, protože jsou to oni, kteří tvoří základní kámen této soutěže. Mohou se ptát na cokoliv. Svoji otázku, která musí mít jasně danou a nezpochybnitelnou odpověď, natočí na mobilní telefon a pošlou nám. Pak záleží, koho si soutěžící vylosují, uvidí se v televizi. To je veliké lákadlo pro diváky, a kromě toho všechny soutěžní dvojice tvoří lidé ze showbyznysu, herci, zpěváci, sportovci ,“ přibližuje podstatu soutěže její moderátor Martin Dejdar a jistě je rád, že stojí za moderátorským pultem, na své znalosti by prý mnoho nevsadil. „ Já jsem nebyl dobrý student, podvědomě jsem směřoval k tomu, že jsem chtěl studovat DAMU. Snažil jsem se mít maturitu, tu jsem udělal, vysoká škola už pro mě byla daleko jednodušší, protože jsem dělal něco, co mě bavilo. Byl jsem průserář, živý dítě. Jak na základní škole, tak na střední. O vysoké radši mluvit nebudu ,“ vzpomíná na svá školní léta Dejdar.

Angažoval i vlastní děti

Vlastní rodinu ale do pořadu angažoval. V jednom z dílů se znalostmi blýsknou jeho děti Matěj a Sára Dejdarovi. „Ještě nikdy jsme spolu v žádné show nebyli. Jsem z toho hodně nervózní, asi víc než oni. Ale možná ještě víc nervózní je jejich matka,“ říká pobaveně Martin Dejdar.

V deseti dílech vědomostní show Kdo se ptá? vystoupí také například Daniela Brzobohatá, Aleš Háma, Michal Suchánek s dcerou Berenikou, manželé Tomešovi, manželé Koptovi, Igor Bareš, Kristýna Frejová, Veronika Žilková, Adéla Gondíková, Petr Vacek, Ivana Jirešová a další. Peníze, které známé osobnosti v soutěži vyhrají, jsou určeny na charitativní účely.

zdroj: Prima