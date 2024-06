V létě začne natáčení seriálu Štěstíčku naproti

19.06.2024 10:15

DNES!

Oba milují fotbal víc než cokoli na světě. První (Václav Neužil) pracuje na hospodářské kriminálce a na stole mu přistanou odposlechy, naznačující úplatky v druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

Jenže to nikoho nezajímá. Druhý (Marek Daniel) je manažerem fotbalového klubu a snaží se stůj co stůj udržet svůj tým v první lize. A už neví kudy dál. Příběh (z) doby kdy český fotbal válcoval Evropu, ale v jeho zákulisí pořád vládla devadesátková pravidla pro Voyo připravuje produkční společnost Punk Film s producenty Martinem Hůlovcem a Ondřejem Beránkem. Kreativním producentem Voyo je Matěj Podzimek. Natáčení začne ve druhé půlce letošních prázdnin.

„ Nijak zvlášť jsem neváhal, když jsem dostal nabídku natočit seriál Štěstíčku naproti. Fotbal mě totiž baví a jeho zákulisí provokuje moji představivost. Těším se na pach šaten, slang funkcionářů i sestavu herců, které jsme do téhle zábavné, i když trochu drsnější hry vybrali ,“ říká režisér Marek Najbrt, nositel tří Českých lvů, z toho jednoho za nejlepší televizní seriál (Svět nad hlavou), který Štěstíčku naproti režíruje. Autory scénáře jsou Ondřej Gabriel (Bez vědomí) a Tomáš Vávra (seriál a film Vyšehrad, Král Šumavy).

„ Fotbal coby společenský fenomén je na vzestupu, ale nebylo tomu tak vždy. Vrátíme se do doby, kdy se o některých výsledcích rozhodovalo spíš v kancelářích než na trávníku. Kdy láska k vlastnímu klubu a touha po vítězství byly silnější než zásady fair play. Ale možná se to muselo stát, aby se věci změnily k lepšímu. Štěstíčku naproti je jediným příběhem zločinu, u kterého se nepřestanete smát ,“ říká Matěj Podzimek, kreativní producent Voyo.

„ Žádný sport nevzbuzuje v divácích tak silné emoce jako fotbal. Doteď si vybavuji atmosféru na Staroměstském náměstí, když nám Řekové na EURU 2004 dali gól... svět se zastavil, lidé brečeli. Česko vstupovalo do Evropské unie, ale všichni řešili fotbal, kde byl náš tým na mezinárodním vrcholu. O to zajímavější bylo rozplétat po dvaceti letech společně s jedním z reálných vyšetřovatelů celé kauzy, jak fungoval fotbal té doby uvnitř. Přetavit tuhle neopakovatelnou dobu do scénáře byla neskutečná výzva, práce, sranda a zodpovědnost ,“ říká producent Martin Hůlovec, který spolu s Ondřejem Beránkem z Punk Film pro Voyo seriál připravují.

V dalších rolích se objeví Denisa Barešová, Pavel Řezníček, Jiří Vyorálek, Václav Kopta, Petra Bučková, Richard Stanke, Andrej Polák, Lukáš Latinák, Tereza Dočkalová, Jan Kolařík, Jan Hájek, Marek Pospíchal, Lucie Žáčková a Šárka Krausová.

zdroj: Nova