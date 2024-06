Filmová Smršť v nabídce JOJ Play

19.06.2024 15:00

Od dnešního dne je v nabídce slovenské streamovací platformy JOJ Play dostupný napínavý thriller na motivy stejnojmenného bestselleru Jozefa Karika Smršť.

Titul je k dispozici všem uživatelům JOJ Play s aktivním balíčkem PREMIUM. Prémiový balíček si mohou zájemci aktivovat jen za 5,99 eur měsíčně bez závazků.

Forenzní psycholog Martin Lang (Tomáš Maštalír) přichází spolu s manželkou Pawlou (Aňa Geislerová) do lázní v horách. Jejich vztah prochází vážnou krizí a toto je jejich poslední šance jej zachránit. Do toho se však přimíchá tajemná zásilka s důkazním materiálem z vyšetřování tragického případu.

▲ Film Smrtšť (foto: TV JOJ)

Martinův kolega potřebuje pomoc v případě známém jako „jízda smrti“, na jehož konci byli čtyři mrtví. I když se zpočátku snaží práci na případu vyhnout, něco ho k němu přitahuje a on tomu nedokáže odolat.

Filip Veselovský, jeho kamarádka Nina s partnerem, policistou Gabem, v jeden večer nastoupí do auta. Po zběsilé jízdě auto zastaví na pumpě a Ninu jeden z mužů zastřelí. Auto okamžitě vyrazí do lesů a po chvíli v plné rychlosti v protisměru narazí do protijedoucího auta.

S těžkými zraněními přežije jen Veselovský a čelí obvinění z několika trestných činů včetně vraždy. Hrozí mu 25 let, ale on tvrdí, že vinu na tomto zločinu nese halný vítr.

Vedle filmového thrilleru Smršť přinese JOJ Play ještě v tomto měsíci řadu dalších filmů pro zákazníky s tarifem PREMIUM. Půjde například o snímky "Matka na úteku" (komedie), "Všetko, všade, naraz" (akční, sci-fi, fantasy, drama, komedie), "Princezná rebelka" (animovaný), "Rivali" (drama, životopisný, sportovní, akční).

