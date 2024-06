28,2E: Videoklipová NOW 90s se vrací

26.06.2024 16:41

DNES!

Na televizní trh se vrací britská bezplatná ( FTA) videoklipová televize NOW 90s. Stanice se objevila ve formě technických testů na kapacitě satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku.

Příjem stanice NOW 90s je proto možný v regionu střední Evropy s parabolami od průměru cca 60 cm a to zcela zdarma. Vysílání je testováno v MPEG-2 v SD rozlišení (544x576) se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s).

▲ NOW 90s se vrací. Záběr z příjmu

NOW 90s fungovala na britském trhu již dříve. Stanice ze satelitní nabídky zmizela koncem roku 2022, po vánočním pop-up kanálu NOW XMAS. Stanice se již nevrátila k původnímu názvu NOW 90s a obsahu a rozhodla se cílit na fanoušky rockové hudby - vznikla žánrová stanice NOW ROCK.

▲ NOW 90s se vrací. Záběr z příjmu

NOW 90s, jak již samotný název stanice napovídá, se zaměřuje na hudbu jedné dekády - 90. léta minulého století a vhodně doplňuje stávající rodinu hudebních stanic pod značkou NOW - kanály NOW 70s a NOW 80s a vedle zmíněného programu NOW ROCK.

technické parametry - NOW 90s (pozice 54160):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,567 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA