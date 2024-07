UKTV kanály pod novou značkou U

18.07.2024 18:03

DNES!

V úterý provedla UKTV rebranding svých lineárních kanálů ve Velké Británii pod novou značku U. Přejmenování souvisí s novou značkou bezplatné britské streamovací platformy U.

Britské bezplatné televizní programy Dave, W, Drama a Yesterday se nyní vysílají doplněné o předponu "U&" - tedy U&Dave, U&W, U&Drama a U&Yesterday.

▲ Nové názvy kanálů UKTV (foto: UKTV)

K zahájení startu streamovací služby U se UKTV pro reklamu spojila s legendární zpěvačkou Cher, která oslavuje bohatý bezplatný kvalitní obsah na streamovací službě U a slibuje svým divákům, že se mohou ztratit v tom, co mají rádi, "cokoliv chcete sledovat, máme U". Celosvětová superhvězda kreativním způsobem cestuje po nejoblíbenějších britských pořadech na U a předvádí novou interpretaci kultovní písně "I Got You Babe", která byla nahrána speciálně pro spuštění U.

Uvedení platformy U na trh bylo podpořeno rozsáhlou mediální kampaní, vytvořenou ve spolupráci s kultovní mediální agenturou Havas Entertainment. Reklama se objevuje na sociálních sítích a lineárních kanálech UKTV, včetně U&Dave, U&Drama, U&Yesterday a U&W a bude podpořena dosud největšími mediálními výdaji UKTV na IV, Channel 4 a Sky a stejně jako na YouTube, Facebooku a TikToku.