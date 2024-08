AMC uvede seriál Troppo

14.08.2024 10:42

DNES!

Televizní stanice AMC nabídne již za několik dní první sérii nového napínavého seriálu Troppo. Seriál plný dramatických zvratů a emocionálních momentů diváky zaručeně vtáhne do svého příběhu a nenechá je ani na chvíli vydechnout.

První epizodu odvysílá AMC v premiéře již v pondělí 19. srpna ve 22:45 hodin. Diváci se mohou ponořit do temného světa plného intrik, nebezpečí a nezapomenutelných postav, které si zamilují.

▲ Seriál Troppo (foto: AMC Networks)

"Troppo" vypráví příběh bývalého policisty Teda Conkaffeyho, jehož život se obrátil naruby poté, co byl nespravedlivě obviněn z pedofilie. Aby unikl před nespravedlivým soudem a tlakem veřejnosti, rozhodne se opustit civilizaci a najít útočiště v divočině severního Queenslandu. Zde potkává výstřední soukromou vyšetřovatelku, která také nese těžké břemeno své nevyrovnané kriminální minulosti. Společně se pouštějí do řešení složitých případů, které je zavedou na místa plná nebezpečí a odhalí temná tajemství.

Hvězdné obsazení

Hlavní role v seriálu "Troppo" ztvárňují:

• Nicole Chamoun - Talentovaná herečka, která přinese do role výstřední vyšetřovatelky jedinečnou energii a charisma.

• Lucas Linehan - V roli Teda Conkaffeyho, bývalého policisty, jehož životní osudy vás nenechají chladnými.

• Thomas Jane - Výrazná osobnost, která dodá příběhu hloubku a autentičnost.

Kde pravda není vždy jasná

"Troppo" je příběh, který překračuje hranice běžného kriminálního seriálu. Je to cesta do hlubin lidské psychiky, kde se odhalují nejen tajemství zločinů, ale také složité vztahy mezi postavami, které bojují se svými vnitřními démony. Připravte se na strhující dobrodružství, které vás zavede do exotického prostředí severního Queenslandu, kde se divoká příroda stává svědkem lidských dramat a nebezpečných situací.

Nenechte si ujít tento výjimečný seriál! Sledujte "Troppo" každé pondělí ve 22:45 na televizní stanici AMC s premiérou již 19.srpna.

zdroj: AMC