Na TV Nova startuje pořad My, chalupáři

26.08.2024 13:11

DNES!

Manželé Lucie Benešová a Tomáš Matonoha jsou vášniví chalupáři. Nyní zamíří na návštěvu k dalším slavným českým chalupářům a prozkoumají, co vše je možné na chatách a chalupách vyrobit, vylepšit nebo postavit.

Vypraví se na zajímavé výlety po okolí za novými netradičními zážitky. Divákům předají spoustu inspirace, nápadů a tipů na různé kreativní vychytávky a poradí jim, jaké krásy české krajiny by rozhodně neměli minout. To vše v lifestylovém magazínu My, chalupáři, který bude od 1. září k vidění na obrazovkách televize Nova každou neděli od 9.30 hod. Pořad má šestnáct epizod.

„ Další z novinek, které v nadcházející sezoně nabídneme svým divákům, má za cíl přinést inspiraci, užitečné tipy a praktické informace. To vše - jak je na Nově zvykem - zábavnou a divácky přívětivou formou v čele se skvělými průvodci ,“ říká programová ředitelka TV Nova Silvia Majeská a uzavírá: „ Chataření a chalupaření je typicky česko-slovenským fenoménem a na Nově doposud chyběl formát magazínového typu, který by se mu věnoval. Věřím, že naše programová novinka tento pomyslný dluh vrchovatě splácí .“

▲ V patinovacím centru Patina house v Mníšku pod Brdy ve Středočeském kraji se 10. srpna 2024 natáčel cyklus televize Nova My, chalupáři. (foto: Mikuláš Křepelka, archív TV Nova)

„ Splnil se mi sen. Moje práce se prolnula do mé celoživotní vášně - chalupaření a do mého vztahu ke starým věcem ,“ pochvaluje si moderátorka pořadu Lucie Benešová. Pořad navštíví například nemovitosti Petry Černocké, Zlaty Adamovské, Jarky Obermajerové, Marty Jandové, Petry Janů, Vojtěcha Nedvěda, Petra Kotvalda, profesora Pirka a Honzy Kolera. „ U každého je to moc fajn. Vítají nás s otevřenou náručí a za to moc děkuji. Například to bylo nádherné u pana profesora Pirka. Má tolik životních vášní a koníčků! Takže jsme nevěděli, co dřív točit. Baví mě, když se člověk v životě baví. Pan profesor je pravý srdcař ,“ odpovídá Lucie na otázku, jaká návštěva ji nejvíc uvízla v paměti.

Její manžel, herec Tomáš Matonoha, který má v pořadu pod palcem rubriku Zlaté české ručičky, ji doplňuje: „ Existuje mnoho koníčků. Některé berou čas. Některé ruinují konto. Ale jsou taky koníčky, které můžou přinést velký užitek. Chce to jen najít nějakou garáž nebo kůlnu, koupit svěrák a nářadí, a pak už jen tvořit a tvořit. Možností a nápadů je bezpočet. Jen člověk nesmí byt líný a vytrvat, i když se něco nepovede... “

„ V dnešní zrychlené době je důležité umět si najít si čas i na odpočinek a relaxaci. A Češi, jak je známo, hledají tento klid často právě na chalupě. A tak jsme si řekli, že se pokusíme dostat trochu té typické chalupářské pohody i k našim divákům. Nejen chalupářům tak nabídneme mnoho inspirace, provedeme je netradičními místy naší krajiny a ukážeme jim, co za poklady skrývá český venkov. Chtěli jsme divákům jednoduše přinést milý pořad, u kterého si budou moct odpočinout. Magazín o něčem, co je nám všem blízké ,“ uvádí producentka pořadu Eva Krutáková. Věří, že si diváci tento pořad oblíbí. A Lucie Benešová ještě dodává: „ V pořadu nechybí ani zajímavá chalupářská grilovačka a spoustu tipů na práci s bylinkami .“

zdroj: Nova