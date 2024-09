TV Nova uvede nový seriál Jiřího Vejdělka Taneční

Páteční večery na TV Nova obsadí od 4. října nový seriál jednoho z komerčně nejúspěšnějších tuzemských tvůrců, režiséra Jiřího Vejdělka a scenáristky Ivany Hokrové.

Taneční budou v osmi dílech vyprávět příběh Moniky (Jitka Ježková) a Oldřicha (Saša Rašilov), manželského páru, který spolu kdysi vyhrával taneční soutěže, přičemž se právě chystá otevřít taneční kurzy pro veřejnost. Moniku ovšem po mnoha letech nebaví tančit pouze přesně podle toho, jak ji Oldřich vede, přičemž Oldřich vede opravdu rád. Taneční pro TV Nova natočila produkční společnost Perfect film s producenty Ondřejem Hokrem a Jiřím Vejdělkem. Kreativním producentem TV Nova je Matěj Podzimek.

▲ Seriál Taneční. Na snímku Roman Zach (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)

„ Svět je plný příběhů a návodů, jak najít lásku. Ale jak ji udržet, to už vám nikdo moc neřekne. Scenáristka Ivana Hokrová si tu práci dala. Přináší příběh manželů, které kdysi spojila vášeň pro tanec, ale roky společného života a výchova dvou dětí způsobily, že dnes jeden tančí sambu a druhý valčík... Oba musí zjistit, že nic není samozřejmost. A nejméně ten druhý ,“ říká kreativní producent TV Nova Matěj Podzimek a dodává: „ Diváci v Tanečních dostanou pozitivní seriál do neklidných dob. Plný elegance, tanečních čísel a zahraničních i českých hudebních hitů let nedávných i dávno minulých. Seriál o nejobyčejnějších a přitom nejdůležitějších věcech, vyprávěný s úsměvem a nadějí v dobrý konec .“

Monika (Jitka Ježková) a Oldřich (Saša Rašilov) spolu kdysi vyhrávali taneční soutěže. A i teď ve společném manželském životě Monika tančí přesně podle toho, jak ji Oldřich vede. On totiž vede rád. Vždy a všude. Takže když s Monikou začne pořádat taneční pro středoškoláky, je ve svém živlu. Zato Monika toho začíná mít dost. Už ji nebaví pořád skákat podle Oldřicha a jeho matky (Dana Kolářová), která mu přizvukuje. Situaci nepomáhá ani Moničin bývalý partner (Roman Zach), který o ni zjevně stále stojí. A když se do toho vloží ještě Moničina svobodomyslná sestra (Hana Vagnerová), začne jít opravdu do tuhého. Vypadá to, že pokud se Oldřich své role tanečního a životního mistra nevzdá, nebude mít brzy nejen s kým tančit, ale možná ani žít.

„ Mě tanec vždycky zajímal, a to z toho hlediska, jak je tam nastavená mužská a ženská role. Poměrně jasně a z mého pohledu pro ženy poměrně nevýhodně, protože žena je vedena a musí poslouchat. Připadalo mi zajímavé to porovnat s tím, jak to máme dnes ve vztazích, kdy se dynamika mezi mužem a ženou poměrně dost vyvíjí. Tak jako v tanci, tak je to i ve vztazích ve spoustě rodin tak nějak zakonzervované a jakýkoliv pokus o to, aby to bylo jinak, může být docela složitý ,“ říká o vzniku námětu scenáristka Ivana Hokrová.

Producent a režisér Jiří Vejdělek ji doplňuje: „ Myslím, že se do seriálu podařilo otisknout to, co Ivanka na začátku chtěla, i to, co jsem chtěl já. Když jsem si přečetl ty úvodní stránky, které mi poslala jako námět, pamatuji si, že to bylo v noci, tak jsem celou noc nespal. Vybavoval jsem si, co jsem v tanečních zažíval, a myslím, že si to vybaví i diváci. Mohou zavzpomínat na své taneční nebo mohou dostat chuť na ně zajít. Třeba i ty pro pokročilé. A myslím si, že ten seriál je zábavný, elegantní a že má svůj taneční půvab. A že se to přeneslo i do scén, kde se netančí. Myslím, že to může otevřít diskusi mezi muži a ženami, abychom se konečně trochu líp dohodli, jak si ten svět nově rozparcelujeme. To parcelování, co tady bylo, už nejspíš nevyhovuje. Doufám, že to uděláme v klidu, bez nějakých zbytečných třeskutých bitev, a že to uděláme se stejným nadhledem jako postavy v Tanečních .“

V seriálu se objeví i nastupující herecká generace, zastoupená Annou Marií Fučíkovou, Antonínem Holoubkem, Danielem Žižkou, Jennifer Baluchovou, Annou Dvořákovou nebo Janem Fantou. „ To je vždy moje velká ambice. Mít herce, které znáte a kteří jsou fantastičtí, a nabídnout jim roli, kterou nehráli a která by je bavila. Už za sebou mají tolik rolí, že objevit něco úplně nového není úplně snadné. Potom, na druhou stranu, jim dát jako protiváhu herce, kteří se od nich tak trochu učí. Začátečníci. Vnáší do toho něco živého a něco nového a překvapují člověka v tom, jak tu věc pojmou. A diváci je neznají. Takže je to nové i pro mě jako režiséra a myslím si, že tady jsme udělali hned několik zázračných objevů. Co diváci v Tanečních uvidí, v rolích, jak říká Ivanka, puberťáků, tak to je velká věc. Třeba Anna Marie Fučíková, která hraje dceru Jitky Ježkové, bude oslňující nejen jako tanečnice, v čemž se strašně zlepšila během příprav, ale i jako herečka ,“ říká k tomu režisér a producent Jiří Vejdělek.

