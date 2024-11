Lepší.TV se přesouvá do nového datového centra

08.11.2024 12:09

DNES!

S ohledem na rostoucí počet zákazníků OTT platformy Lepší.TV se rozhodl provozovatel této služby zajistit ještě kvalitnější služby a rozhodl se zainvestovat do vlastního nového datového centra.

Tento krok má podle operátora výrazně posílit stabilitu a robustnost služby a má zajistit plynulé a nepřerušované vysílání i během nejvyššího zatížení.