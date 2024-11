SkyShowtime o svátcích: Opičí muž či Motorkáři

27.11.2024 11:26

Provozovatel streamovací platformy SkyShowtime chystá i na závěr letošního roku bohatou nabídku titulů, které postupně zařadí do své videotéky a to jak filmy, tak i seriály.

Platforma představí nové seriály jako Fight Night: The Million Dollar Heist, The Day of the Jackal, Dexter: Original Sin, Teacup, End of Summer nebo Sweetpea.

▲ Platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Mezi filmy zařazené do filmotéky patří tituly jako Abigail, Opičí muž, Back to Black, Tiché místo: První Den, Apartment 7A nebo Motorkáři.

Kromě toho se předplatitelé mohou těšit na sváteční tituly, jako jsou Dear Santa, Grinch, Genie nebo Last Christmas.

zdroj: SkyShowtime