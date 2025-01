Polská Metro TV skončí v pozemním vysílání

06.01.2025 12:49

DNES!

Diváci digitálního pozemního vysílání u našich severních sousedů přijdou o další program. Po nedávném oznámení společnosti Kino Polska TV S.A. ukončit terestrickou distribuci Zoom TV se přidává k tomuto kroku další program.

Společnost TVN Warner Bros. Discovery, provozovatel polské celoplošné komerční televize TVN, se rozhodl ukončit šíření své menší stanice Metro TV přes digitální pozemní vysílače. Stanici Metro TV provozuje prostřednictvím společnosti Green Content Sp. z o.o.

Provozovatel se rozhodl již nepožádat o prodloužení terestrické licence pro Metro TV, což v konečném důsledku znamená, že stanice opustí pozemní platformu do 28. prosince 2025, do které platí stávající licence platná 10 let. Nově se vysílatel stanice Metro TV zaměří na satelitní a kabelovou distribuci a streamingové šíření.

Metro TV vysílá v rámci celoplošného Multiplexu 8 (MUX 8), který pracuje ve starém standardu DVB-T/MPEG-4 a navíc v tzv. třetím televizním pásmu (VHF).

Aktuálně polský osmý multiplex obsahuje stanice Nowa TV, telewizja WP, ViDoc TV, Republika, wPolsce24, Metro a Zoom TV.

zdroj: wirtualnemedia.pl