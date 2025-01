Josef Klíma míří na TV Barrandov s novým pořadem

08.01.2025 11:01

DNES!

Novinář, spisovatel, televizní reportér a scenárista Josef Klíma míří se svým novým pořadem „Jak jsem přežil devadesátky“ na televizi Barrandov. Znovu otevře známé kauzy a prozradí, jak bylo tehdy náročné být novinářem. V rozhovorech se svými hosty odkryje, jak probíhaly schůzky s mafiány i to, jak se změnilo české podsvětí.

Jak vypadaly schůzky s mafiány a šlo mu někdy o život? Nejen o tom se Josef Klíma rozpovídá v novém pořadu - Jak jsem přežil devadesátky. „ Často se mě lidé na besedách ptají, jak to, že jsem naživu. Že jsem neskončil v Orlíku v sudu, když jsem rýpal do těch kauz a zločinců. Uvědomil jsem si, že na tu otázku neumím odpovědět a v tomto pořadu se o to budu snažit. Nebudu tam sám, pozvu si hosty, kteří ty devadesátky prožili v různých pozicích. Třeba novinářka Sabina Slonková, kterou chtěli dokonce zabít. Policisté, kteří to neměli lehké. Jde o dějiny kriminalistky devadesátých let, jak to tehdy vypadalo ,“ popisuje Klíma, co se bude dít každý čtvrtek od 9.1. ve 20:05 na TV Barrandov.

▲ Jak jsem přežil devadesátky - Josef Klíma (foto: Robert Sedmík, TV Barrandov)

„ Začínáme devadesátkami, jak se změnil zločin a probereme i Ivana Jonáka. Samostatný prostor bude mít i František Mrázek, nebo Orličtí vrazi. Vždy budeme probírat kauzy, kterých jsem se osobně účastnil. Se všemi lidmi jsem se osobně stýkal... ,“ láká novinář a scénárista k obrazovkám.

Josef Klíma prozradí v pořadu i to, zda mu šlo někdy o život a jak se o něj starala osobní ochranka. „ Kdo má pro strach uděláno, tak většinou není normální, protože postrádá pud sebezáchovy. Každý tvor se bojí. Tuhle práci jsem dělal srdcem, takže jsem někdy nedohlédl ty následky. Při tom natáčení jdete zkrátka dál a následky se dostaví, až to vyjde ven. Věděl jsem, že ty věci jsou ošemetné a dodržoval základní bezpečnostní opatření. Třeba, že jsem nikdy nebydlel na adrese tvého trvalého bydliště. Měl jsem i ochranku. Vypadá to dobrodružně, ale ochranka vám rozhodně nedá pocit bezpečí, naopak. Upozorňují vás na možné nebezpečí, které vidí všude ,“ prozrazuje novinář a dodává, že je to se zločinem malinko lepší.

zdroj: TV Barrandov