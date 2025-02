ČT24 nejsledovanější veřejnoprávní zpravodajská tv v Evropě

03.02.2025 16:33

Program ČT24 obsadil v mezinárodním žebříčku nejsledovanějších evropských veřejnoprávních zpravodajských stanic první místo. Bodovaly i další tematické programy České televize. ČT sport si odnesl stříbrnou pozici na seznamu sportovních stanic veřejné služby, ČT :D získalo ve svém okruhu třetí příčku.

Program ČT art se umístil v TOP 10 veřejnoprávních kulturních stanic.

„ Tematické programy České televize se pravidelně umisťují na předních místech mezinárodního veřejnoprávního žebříčku sledovanosti ve své žánrové skupině. A nebylo tomu jinak ani v roce 2024. Jsem rád, že naše programy jsou relevantní nejen na domácím trhu, ale také v evropském měřítku. Díky žánrové pestrosti stanic u nás svůj oblíbený pořad najde každý divák ,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček.

Největší úspěch zaznamenala ČT24, která s tuzemským podílem na trhu 4,1 % za rok 2024 předběhla stanice, jako jsou britská BBC News, polská TVP Info nebo švýcarská SRF. Program ČT24 si tak oproti žebříčku z roku 2023 polepšil o jednu pozici.

▲ Studio 6 (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)

Mimořádný sportovní rok má za sebou ČT sport, a to nejen co do nabídky událostí jako mistrovství světa v ledním hokeji, letní olympijské hry nebo mistrovství světa v biatlonu a mnoho dalších, ale také z pohledu relevance na tuzemském trhu. ČT sport dosáhl v uplynulém roce na podíl na publiku 4,6 %, a oslavuje tak svůj nejlepší výsledek od začátku vysílání stanice. Současně obsadil druhé místo na seznamu evropských veřejnoprávních sportovních programů.

Kvalitní, bezpečné, vzdělávací, ale i zábavní vysílání nabídlo 31,3 % diváků ve věku 4-12 let ČT :D. Na mezinárodním žebříčku to znamená třetí pozici hned za dánským a norským dětským programem a současně nejlepší výsledek od začátku vysílání dětského programu ČT.

Kulturní stanice ČT art se se svým podílem na publiku 1 % pohybovala v kvalitní společnosti německého programu ARTE, rakouské 3sat a mimo jiné předběhla podobně profilovaný program BBC 4. Oproti roku 2023 si Art polepšil o jednu pozici a umístil se na osmém místě nejúspěšnějších kulturních veřejnoprávních stanic.

Zdroj: ATO - Nielsen, TV živě + TS0-3, ke dni 17. 1. 2025 a jednotlivé země EBU/GEAR, ČT

