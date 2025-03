Král Šumavy: Agent chodec startuje na Oneplay

14.03.2025 10:57

DNES!

Na Oneplay mohou diváci ode dneška sledovat první epizodu šestidílného vyvrcholení legendy o zrození nejslavnějšího československého převaděče Josefa Hasila. Sérii, tentokrát s podtitulem Agent chodec, pro Oneplay natočila uznávaná produkční společnost Lucky Man Production v čele s producenty Davidem Ondříčkem a Dariou Špačkovou.

Režisérem je nově Damián Vondrášek. V hlavní roli Josefa Hasila se opět představí Oskar Hes. Vedle něj se diváci mohou těšit na Gabrielu Heclovou, Jiřího Mádla, Vojtěcha Vodochodského, Cyrila Dobrého a další.

„ Za mě je Josef Hasil hrdina, který nejednal nějak promyšleně, aby za převádění získal odměnu, ale naopak s čistým úmyslem pomáhat lidem, což mi přijde jako nejkrásnější myšlenka celého příběhu. Hasil těm lidem pomáhal na svobodu, což je i v dnešní době důležité a aktuální téma. A to i vzhledem k událostem, které vidíme teď ve světě ,“ říká představitel hlavní role Oskar Hes a dodává: „Osobně bych si přál, aby si diváci z Josefa Hasila odnesli alespoň polovinu té pozitivity a radosti, které je plný.“

▲ Král Šumavy. Na snímku Oskar Hes (foto: archív TV Nova)

Začátek nové série, diváky zavede do lágru, kde Hasilovi hrozí trest za velezradu. Na Šumavě nechal rodinu, snoubenku i ještě nenarozeného syna, které čeká těžký život v komunistické diktatuře. Hasil se ale nechce vzdát a je připravený vybojovat svobodu nejen pro sebe, ale i pro všechny které miluje. Bude se muset stát uprchlíkem, cizím agentem, a nakonec i přízrakem, kterému sami esenbáci s bázní říkají Král Šumavy.

Davida Ondříčka na pozici režiséra vystřídal Damián Vondrášek. Kreativní producent Krále Šumavy: Agenta chodce a ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler k tomu říká: „ S Davidem Ondříčkem jsme stáli o to, abychom nevyprávěli příběh Josefa Hasila z perspektivy padesátníků, tak jak to bylo v první sérii. Josefovi bylo nějakých dvaadvacet, Marii ještě méně. Zároveň jsme chtěli ať je ten projekt mladý přístupem, ať má perspektivu lidí, kteří nevědí, jak to dopadne, protože Josef ani Marie opravdu netušili, měli nějaký vlastní plán. Takže nám přišlo dobré to generačně omladit .“

„ Josef Hasil teď prochází obrovskou proměnou. Po bezstarostném mládí najednou přichází odplata režimu, která na něj tvrdě dopadne, ale nezlomí ho. Naopak ho zocelí. Sledujeme zrod legendy, a to s sebou přináší drahocenné oběti, což Hasila nenávratně změní ,“ říká režisér Damián Vondrášek a dodává: „ Osobně bych chtěl vyzdvihnout, že mimo dobrodružství agenta sledujeme taky příběh velmi silné ženy, jeho milované Marie. V pokračování dostává velký prostor a díváme se na to, jak ji Hasilovo zatčení obrátí život naruby. Řeší nástrahu za nástrahou a musí předčasně dospět a prát se o každý metr životního prostoru. Byla to spousta jemných a složitých psychologických scén a Gábi Heclová se toho ujala fantasticky .“

Představitelka Marie Gabriela Heclová k tomu říká: „ Marie ve druhé sérii projde velkým vývojem. Musí se stát dospělou, což někdy ještě úplně není. Musí se řídit rozumem, přičemž by se raději řídila srdcem a je taková, řekla bych až od rány, ale zároveň dost naivní .“

zdroj: Nova