Předsedou Rady ČTÚ zůstává Marek Ebert

26.03.2025 16:15

DNES!

Vláda prodloužila mandát člena Rady ČTÚ jejímu dosavadnímu předsedovi Markovi Ebertovi, a zároveň jej znovu od 1. 4. 2025 jmenovala na 3 roky předsedou Rady. Jeho nový mandát radního potrvá pět let.

„ Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu a vládě za důvěru. Jsem rád, že budu moci navázat na to, co se nám společně s mými kolegy z ČTÚ podařilo v minulém období. Naším cílem teď bude dokončit rozkročení ČTÚ i do nových digitálních kompetencí (DSA a AI). Mým cílem bude i nadále zajistit, aby ČTÚ byl vnímán jako efektivní, předvídatelný a k odborné diskusi otevřený regulační úřad, tak jak jsme se o to s kolegy snažili v posledních letech ,“ shrnuje dnes nově jmenovaný předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Marek Ebert - medailon narodil se 25. listopadu 1963. Na Žilinské univerzitě získal titul inženýra ekonomie. Problematice regulace trhů elektronických komunikací a poštovních služeb se Českém telekomunikačním úřadě věnuje dlouhodobě. Od roku 2007 až do jeho jmenování členem Rady stál v čele sekce regulace úřadu. Dlouhodobě se věnuje problematice uplatnění efektivních nástrojů podpory soutěže i technologických inovací. Jako předseda Rady se podílel se rovněž zaměřil na přípravu ČTÚ na výkon jeho nových kompetencí národního koordinátora digitálních služeb (dle Nařízení DSA), a v poslední době připravuje s kolegy zapojení ČTÚ do dozorových kompetencí dle aktu o umělé inteligenci (AI).

zdroj: ČTÚ