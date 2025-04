Jeden z hudebních kanálů NOW přechází do DVB-S2

23.04.2025 15:57

Jeden z britských videoklipových stanic ze skupiny NOW zahájil testovací vysílání v DVB-S2 multiplexu. To může znamenat, že stanice v dohledné době změní oficiální parametry a bude dostupná jen s novějšími přijímači.

Změny se týkají stanice NOW 90s & 00s - tedy hudební televize zaměřené na dvě dekády - 90. léta minulého století a první desetiletí nového Milénia.

▲ Stanice NOW 90s & 00s - záběr z příjmu stanice

Stanice NOW 90s & 00s byla doposud šířena v MPEG-2 v SD rozlišení v rámci DVB-S multiplexu. To se ale tedy nejspíš brzy změní a vysílání přejde do DVB-S2 platformy.

Na nové (testovací) frekvenci vysílá na programové pozici 50357. Vysílání je šířeno v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576), zatímco na staré frekvenci je v MPEG-2 v SD (544x576). Vysílání je nadále poskytováno zdarma ( FTA) a šířeno v silném evropském paprsku satelitu Astra 2G. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě.

nové technické parametry - NOW 90s & 00s (testovací vysílání):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní (oficiální) technické parametry - NOW 90s & 00s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA