AMC bude i letos partnerem KVIFF.TV Parku na MFF Karlovy Vary

23.04.2025 14:08

DNES!

Televizní stanice AMC, známá filmovou klasikou i prémiovými seriály, se zapojí do 59. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech jako partner KVIFF.TV Parku. Tato zóna nabízí prostor pro relaxaci, diskuze i filmové kvízy o ceny. Stanice AMC tak potvrzuje svou pevnou roli na české televizní scéně.

KVIFF.TV Park a AMC pokračují ve spolupráci po loňském prvním, úspěšném ročníku. AMC bude letos nově participovat i přímo na programu pro veřejnost. Návštěvníci KVIFF.TV Parku se mohou v pondělí 7. července zúčastnit speciálního filmového kvízu ve spolupráci s AMC. Kromě toho, že budou mít možnost získat hodnotné věcné ceny a pobavit se pod vedením moderátorů a známých hostů, dozvědí se v tomto speciálním vydání kvízu i více o aktuální tvorbě stanice AMC.

Stanice AMC stojí na výjimečných seriálech, které mění pravidla hry v televizní tvorbě. Kultovní seriál The Walking Dead krátce před festivalem přinese druhou sérii sequelu Dead City, který se odehrává na postapokalyptickém Manhattanu. Dalšími seriálovými fenomény z dílny AMC jsou například Mad Men, Breaking Bad (Perníkový táta) nebo Fargo.

„ V AMC máme dlouhou tradici v uvádění výjimečných příběhů formování televizních trendů. S KVIFF sdílíme stejné hodnoty jako důraz na kvalitu, originalitu a neotřelý přístup k tvorbě. Partnerství s KVIFF.TV Parkem je tak logickým vyústěním naší dlouholeté snahy přinášet divákům hodnotný obsah. I letos tak chceme nabídnout silné zážitky, emoce a především inspirativní zábavu ,“ říká Irena Novotná, Country Manager CZ&SK pro AMC Networks.

KVIFF.TV Park si za poslední roky našel na karlovarském festivalu pevné místo a stal se oblíbeným bodem setkávání fanoušků filmu i televize. AMC do něj letos znovu přináší silné seriálové příběhy a svěží pohled na to, co dnes televizní tvorba dokáže.

zdroj: AMC