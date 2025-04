Televizi Seznam se daří. Share vzrostl o 14 procent

23.04.2025 10:19

DNES!

Posiluje share, rating a reach v meziročním srovnání. To jsou výsledky vývoje české celoplošné stanice Televize Seznam. V prvních kvartálech let 2024 a 2025 v cílové skupině 18 až 69 let se share stanice zvedl o 13,8 procenta a reach o 3 procenta.

Mezi nejsledovanější pořady v hlavním vysílacím čase patřily české filmy s Vlastou Burianem či oblíbené tuzemské kultovní tituly jako Černí baroni, Kamarád do deště, Discopříběh nebo Světáci. V žebříčku měly své neochvějné místo britské kriminální seriály - Profesionály v březnu vystřídala další charismatická dvojce agentů v titulu Dempsey a Makepeaceová.

▲ Vývoj share a reach TV seznam (foto: TV Seznam)

Celkové navýšení sharu se v pracovní dny zvedlo o 13 % a o víkendu o 16 %. Největší nárůst zaznamenala stanice v úterý (o 34 %), v sobotu (o 29 %) a ve čtvrtek (o 12 %).

Výrazně narostl share v hlavním vysílacím čase mezi osmou a desátou hodinou večerní. V celém týdnu se v tomto slotu zvýšila sledovanost o 30 %. Nejvíce pak ve středu (o 113 %), a to díky nasazení oblíbeného českého seriálu Ve znamení Merkura, v sobotu (o 102 %), kdy u diváků bodovaly kultovní britské seriály Profesionálové a následně Dempsey a Makepeaceová, a v úterý (o 55 %), kdy Televize Seznam nabízela české filmy a detektivky jako například případy majora Kalaše nebo snímky s Vlastou Burianem.

V následujících měsících se diváci mohou těšit například na další český seriál Stopy zločinu s Jiřím Bartoškou nebo filmy Léto s kovbojem, Lidice a další.

Zdroj: ATO - Nielsen, 1. čtvrtletí 2024 vs. 2025, CS: 18-69 let, živé + TS0-3, TV Seznam