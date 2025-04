Dokumentární série My, budovatelé nové republiky na ČT2

22.04.2025 16:36

DNES!

Jak se žilo v éře poválečných nadějí i strachu z represí, v době velkých snů a malých osobních bojů, odhaluje nová třídílná dokumentární série České televize My, budovatelé nové republiky, která přináší dosud neznámé příběhy obyčejných lidí z let 1945-1953.

První díl odvysílá program ČT2 ve středu 30. dubna od 20:00 hodin.

„ Po odvysílání první série My, občané Protektorátu, která zmapovala období let 1938-1945, bylo jasné, že tento formát dokáže diváky silně oslovit. Historie není jen o velkých osobnostech a událostech, ale především o osudech běžných lidí, jejichž příběhy by jinak zůstaly zapomenuty. Pokračování dokumentární série bylo proto přirozeným krokem. Přináší jedinečný pohled na poválečné Československo - éru velkých nadějí, ale i deziluzí, které mnozí prožili na vlastní kůži ,“ říká ředitel programu České televize Milan Fridrich.

▲ My, budovatelé nové republiky (foto: Česká televize)

Prostřednictvím autentických deníků a dosud nepublikovaných amatérských rodinných filmů diváci nahlédnou do myslí a srdcí těch, kteří žili v Československu po druhé světové válce a leckdy jej také formovali. Příběhy plné osobních dilemat, odvahy i zrady ukazují, jak složité bylo žít v zemi, kde politika zasahovala do každodenního života. „ Po výzvě v České televizi se nám ozvali lidé, kteří se rozhodli sdílet svá rodinná svědectví. Většina použitých materiálů pochází ze soukromého filmového archivu režiséra Jana Šikla, který je desítky let sbírá a digitalizuje. Bez jeho pečlivé práce by tento odvážný projekt nevznikl ,“ říká producent Vítězslav Jandák ml. ze společnosti Rolling media.

Autorem unikátního formátu je scenárista, režisér a střihač v jedné osobě Ondřej Veverka. Stál již za předcházející sérií My, občané Protektorátu, která se věnovala tragickým létům protektorátu Čechy a Morava, či úspěšným dokumentem Kuratorium. „ Jsem fascinován historií a cítím potřebu hledat nové cesty, jak ji přiblížit dnešním mladým lidem. Na rozdíl od tradičních dokumentů pracuji s archivy jako se živým materiálem. Každý záběr má svou vlastní duši, kterou propojuji s emocemi autentických citací z dopisů a deníků ,“ přibližuje svou metodu práce Ondřej Veverka. Strávil měsíce pečlivými rešeršemi a další stovky hodin ve střižně. Výsledkem je jedinečný pohled na každodenní život v poválečném Československu, kde se velké dějiny mísí s malými osobními dramaty.

„ Naše dokusérie umožní divákům prožít skutečné lidské příběhy plné emocí. Chtěli jsme oslovit i generace, které nemají přímou zkušenost s touto érou. Proto je styl vyprávění moderní a vizuálně atraktivní ,“ dodává Veverka.

Dokument bude rovněž dostupný v iVysílání České televize, kde je stále ke zhlédnutí také předchozí série My, občané Protektorátu, která zaznamenala velký úspěch u veřejnosti i kritiků.

zdroj: ČT