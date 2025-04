Voyo se rozšiřuje o e-sport. Nabídne soutěže v Counter-Strike 2

25.04.2025 16:01

DNES!

Streamovací platforma Voyo přichází za předplatiteli Voyo maximum na Slovensku s další novinkou. Do nabídky toho nejlepšího sportu bude zařazen i stále populárnější e-sport.

Od pondělí 28. dubna 2025 nabídne Voyo v rámci předplatného Voyo maximum obsah, který osloví fanoušky elektronických sportů. Do bohatého seznamu sportovních přenosů bude doplněna soutěž YGames Pro Series v populární počítačové hře Counter-Strike 2 (CS2).

▲ Voyo s Counter-Strike 2 (foto: TV Markíza)

Jde o pokračování ikonické hry založené na souboji dvou týmů bojujících mezi sebou na uzavřené mapě. Každý tým tvoří pět hráčů, kteří mezi sebou komunikují v reálném čase. CS2 se hraje na 24 kol, kterých délka závisí i od samotného příběhu. V zápase zvítězí tým, který jako první dosáhne 13 vyhraných kol.

Na Voyo najdou nadšenci této legendy mezi počítačovými hrami souboje v hlavní fázi ligy YGames Pro Series, ve které soupeří 16 slovenských, českých, ale i jiných evropských týmů. Ti budou mezi sebou bojovat systémem "best of three", tedy na dva vítězné duely. Souboje těch nejlepších hráčů CS 2 se v rámci základních kol hlavní fáze budou odehrávat každý týden vždy od pondělí do středy (28.4. - 30.4., 5.5. - 7.5., 12.5. - 14.5., 19.5. - 21.5.). Následující play-off odstartuje v pondělí 26.5.2025 a vítěz YGames Pro Series 2025 v Counter-Strike 2 poznáme ve středu 4. června ve finálovém duelu hraném systémem "best of five", tedy na tři vítězné zápasy. V rámci soutěže soupeří zapojené týmy o celkovou odměnu 25 tisíc eur, přičemž vítězné družstvo si odnese více než 11 tisíc.

YGames Pro Series 2025 Counter-Strike 2 na Voyo:

• pondělí 28. 4. 2025 ve 14:00, 1. kolo, 1. hrací den

• úterý 29. 4. 2025 ve 14:00, 1. kolo, 2. hrací den

• středa 30. 4. 2025 ve 14:00, 1. kolo, 3. hrací den

• pondělí 5. 5. 2025 ve 14:00, 2. kolo, 1. hrací den

• úterý 6. 5. 2025 ve 14:00, 2. kolo, 2. hrací den

• středa 7. 5. 2025 ve 14:00, 2. kolo, 3. hrací den

• pondělí 12. 5. 2025 ve 14:00, 3. kolo, 1. hrací den

• úterý 13. 5. 2025 ve 14:00, 3. kolo, 2. hrací den

• středa 14. 5. 2025 ve 14:00, 3. kolo, 3. hrací den

• pondělí 19. 5. 2025 ve 14:00, 4. kolo, 1. hrací den

• úterý 20. 5. 2025 ve 14:00, 4. kolo, 2. hrací den

• středa 21. 5. 2025 ve 14:00, 5. kolo

• pondělí 26. 5. 2025 v 17:00, play-off

• středa 28. 5. 2025 v 17:00, play-off

• pondělí 2. 6. 2025 v 17:00, play-off

• středa 4. 6. 2025 v 17:00, finále play-off

zdroj: Markíza