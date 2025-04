RpmS: O volné VKV frekvence má zájem 5 vysílatelů

24.04.2025 09:49

V aktuálním výběrovém řízení, které Rada pro mediální služby (RpmS) vyhlásila 26. března 2025, je zařazeno devět frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání.

Do uplynutí lhůty pro podávání žádostí, dne 17. dubna 2025, je Radě doručili čtyři vysílatelé, kteří žádají o přidělení frekvence pro pět programových služeb. O frekvence v aktuálním výběrovém řízení se neuchází žádný nový subjekt; všichni žadatelé jsou již držiteli licencí k vysílání.

Z devíti volných frekvencí projevili vysílatelé zájem o pět z nich. Vysílatel programové služby Rádio 7, T.W.Radio s.r.o., požádal o přidělení frekvence 103,5 MHz Senec. Frekvenci 90,2 MHz Piešťany pro programovou službu Rádio Piešťany žádá vysílatel WINTER média, a.s., vysílatel SUB FM s. r. požádal o frekvenci 88,6 MHz Žilina pro programovou službu SUB FM.

Vysílatel D.EXPRES, k.s. jako jediný ze zájemců požádal o frekvence pro dvě programové služby - 101,0 MHz Trstená pro programovou službu Europa 2 a 99,6 MHz Martin pro programovou službu ROCK. O čtyři frekvence zařazené do výběrového řízení - 92,2 MHz Dunajská Streda, 92,7 MHz Žarnovica, 95,8 MHz Žiar nad Hronom a 91,0 MHz Žiar nad Hronom neprojevil zájem nikdo.

Rozhodování o přidělování frekvencí bude Rada provádět s maximální transparentností. Prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby bude veřejnosti dostupné jak slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence plánované na 3. června 2025, tak i samotné rozhodování členů Rady během jejich zasedání následujícího dne. Časový harmonogram veřejného slyšení zájemců o frekvence bude v předstihu dostupný na webové stránce Rady pro mediální služby.

Seznam ucházečů výběrového řízení:

Lokalita Frekvence (MHz) Maximální vyzářený výkon (W) Poznámky Žadatel Dunajská Streda 92,2 100 A) . Senec 103,5 100 B) T.W.Rádio s.r.o. Trstená 101 500 C) D.EXPRES, k.s. (Europa 2) Žarnovica 92,7 100 . . Žiar nad Hronom 95,8 100 . . Žiar nad Hronom 91 160 . . Piešťany 90,2 500 D) WINTER média, a.s Žilina 88,6 500 . SUB FM s. r. o. Martin 99,6 250 . D.EXPRES, k.s. (ROCK)

A) Frekvenci Dunajská Středa 92,2 MHz lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence Galanta 92,1 MHz

B) Frekvenci Senec 103,5 MHz lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence Bratislava 103,6 MHz

C) Frekvenci Trstená 101,0 MHz lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence Poprad 100,9 MHz.

D) Frekvence 90,2 MHz Piešťany bude volná od 6. 1. 2026 po zániku licence č. AR/14-L udělené společnosti WINTER média, a.s.

zdroj: RpmS