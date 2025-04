ČT připomene 80 let od konce 2. světové války

24.04.2025 07:40

DNES!

Česká televize připravila k připomenutí 80 let od konce 2. světové války desítky premiérových dokumentů a dílů dokumentárních cyklů. Chybět nebude ani koncert ke Dni vítězství ze Španělského sálu a bohoslužba z katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava vedená pražským arcibiskupem Janem Graubnerem.

Česká televize obohacuje svůj program napříč programy ČT1, ČT2, ČT art a ČT24 včetně videí na on-line platformách iVysílání a ČT edu.

„ Připomínka 80. výročí konce druhé světové války by měla mít své pevné místo i ve vysílání veřejnoprávní televize. Dokumenty, filmy a tematické pořady mohou sehrát klíčovou roli v uchovávání historické paměti i v připomenutí hodnot, které si tehdy chtěla vybojovat celá Evropa - svobody, demokracie a míru. V některých státech to bylo ale jen na pár let, než byla postavena železná opona. Televize má v tomto ohledu nejen možnost, ale i odpovědnost, i proto vznikla velká řada premiérových projektů na toto téma ,“ říká programový ředitel ČT Milan Fridrich.

▲ Prvních deset dní (foto: Česká televize)

V rámci zmiňovaných premiér bude mít divák České televize příležitost zhlédnout třídílný televizní minicyklus My, budovatelé nové republiky přinášející netradiční pohled na období konce 2. světové války a budování socialismu v Československu. Sledovat jej bude možné od středy 30. dubna ve 20:00 na ČT2. Tamtéž bude v úterý 6. května od 21:00 ke zhlédnutí doposud neznámý příběh o plzeňském povstání a osvobození města Plzně jednotkami 3. americké armády generála G. S. Pattona Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří... Po jeho skončení následuje další premiéra tentokrát nizozemského dokumentu Neznámí osvoboditelé, příběh československých letců, kteří vstoupili do RAF. V úterý 13. května od 20:00 nabídne program ČT2 premiéru dokumentu Prvních deset dní přibližující atmosféru doby, kdy prvotní pocit radosti z konce války vystřídaly obavy a nejistoty - přes naše území se přelévaly masy různých ozbrojených i neozbrojených formací, docházelo k četným kriminálním excesům a lidé jednali na základě nejnižších sebezáchovných motivací. Dalšími premiérovými dokumenty a cykly jsou: Věděli jsme, za co bojujeme, Věznice Brno Cejl, Gestapo, stalinismus a my, Čechoslovák Sergej Vojcechovský, Tajemství pražského krematoria nebo Rozdělený svět 1939⁠⁠⁠⁠⁠⁠-1962.

Program ČT1 si Den vítězství připomene celovečerními filmy. Ve čtvrtek 8. května ve 20:15 uvede snímek Želary zasazený do dramatického období okupace a protektorátu s Annou Geislerovou v hlavní roli. Ve 22:40 naváže filmem Protektor, kde Marek Daniel a Jana Plodková rozehrávají riskantní hru o kariéru, lásku i lidskou důstojnost v temných časech.

V tento den nabídne ČT2 ve 20:00 Good Old Czechs - unikátní dokument o československých letcích RAF, jejichž dramatické osudy ožijí vzpomínkami československého stíhacího pilota Františka Fajtla a spisovatele Filipa Jánského a dosud nezveřejněnými archivními záběry. Ve 21:30 následuje britský dokument Den vítězství minutu po minutě zachycující euforii 8. května 1945, kdy Evropa slavila konec války, a od 22:20 pak dokument Vlasovci věnující se kontroverzní postavě generála Vlasova a jeho roli v Pražském povstání. Večer uzavře ve 23:15 americký snímek Nacisté v Norimberku: Ztracená svědectví odkrývající nové detaily z poválečného procesu s nacistickými vůdci.

Unikátní program k významnému výročí nabídne také ČT art. Ve čtvrtek 8. května ve 20:00 odvysílá v přímém přenosu Slavnostní koncert ke Dni vítězství ze Španělského sálu Pražského hradu. Pod taktovkou Tomáše Hanuse zazní Beethovenova Symfonie č. 9 d moll v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, sólistů a Pražského filharmonického sboru. Od 21:30 bude večer pokračovat slavnou filmovou satirou Diktátor z roku 1940, kde Charlie Chaplin jako herec i režisér ztvárňuje karikaturní svět totalitních vůdců. Film je uváděn v originálním znění s titulky.

Při této příležitosti nabídne ČT edu tematické vzdělávací materiály k výuce druhé světové války určené pro žáky základních a středních škol. Poskytne celkem 10 výukových námětů zahrnujících 119 videí a 29 pracovních listů. Materiály se věnují klíčovým historickým událostem, jakými jsou Mnichovská dohoda, vypálení Lidic, holocaust a další zásadní historické momenty.

Více o vysílání je zveřejněno na stránkách České televize pod odkazem 80 let od konce 2. světové války v aktuálním TV programu. V iVysílání jsou zpřístupněny pořady, které byly v rámci výročí odvysílány.

zdroj: ČT