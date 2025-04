Pozlacený věk - třetí řada na HBO a Maxu v červnu

25.04.2025 16:38

DNES!

Osmidílná třetí řada dramatického seriálu Pozlacený věk (The Gilded Age) od tvůrce Juliana Fellowese (Downton Abbey) bude mít premiéru v pondělí 23. června na HBO a streamovací platformě Max.

Americký pozlacený věk byl obdobím obrovských ekonomických a sociálních změn, kdy se budovala impéria, ale žádné vítězství se neobešlo bez obětí. Po válce v opeře je stará garda oslabena a Russellové stojí připraveni zaujmout místo v čele společnosti. Bertha se zaměří na výhru, která by rodinu pozvedla do nepředstavitelných výšin, zatímco George riskuje vše kvůli gambitu, který by mohl způsobit revoluci v železničním průmyslu - pokud ho to ovšem nejdříve nezruinuje. Na druhé straně ulice se domácnost

Brookových ocitá v chaosu, protože Agnes odmítá přijmout Adino nové postavení paní domu. Peggy se seznámí s pohledným lékařem z Newportu, jehož rodina není její kariérou příliš nadšená. Jak celý New York spěje k budoucnosti, jejich ambice mohou přijít na úkor toho, co je jim skutečně drahé.

Ve třetí řadě dramatického seriálu Pozlacený věk hrají Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kate Baldwin, Victoria Clark, John Ellison Conlee, Michael Cumpsty, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, LisaGay Hamilton, Ward Horton, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Nathan Lane, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Paul Alexander Nolan, Kelli O‘Hara, Patrick Page, Rachel Pickup, Taylor Richardson, Douglas Sills, Bobby Steggert, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Leslie Uggams, Merritt Wever, s Billem Campem a Phylicií Rashad.

Producenty jsou Gareth Neame, David Crockett a Bob Greenblatt. Režisérem a producentem Michael Engler. Scenáristkou a producentkou Sonja Warfield a další producentkou Salli Richardson-Whitfield.

Pozlacený věk (The Gilded Age) vzniká v koprodukci HBO a Universal Television, divize Universal Studio Group.

zdroj: WBD