Seriál Matky za mřížemi startuje na TV Spektrum

05.05.2025 09:48

DNES!

Co vede ženy k tomu, že sáhnou po zbrani? Co se musí stát, aby matka, partnerka nebo dcera překročila hranici zákona? Odpovědi hledá Katie Piper, která se po úspěšné první řadě vrací na obrazovky v pokračování strhujícího dokumentárního cyklu Matky za mřížemi.

Druhá řada startuje v pondělí 5. května ve 23:05 hodin na televizi Spektrum a poběží denně ve stejný čas.

Po osobní zkušenosti s násilným přepadením se režisérka Katie Piper rozhodla pochopit skrze filmovou kameru, co ženy vede k násilí. V nové sérii se vydává do nechvalně známé věznice Orleans Parish Prison v americkém New Orleans, kde stráví měsíc mezi obviněnými ženami, které čelí trestům za zabití nebo pokus o vraždu. V každé epizodě poznává příběh jedné z nich - otřesně reálný, ale často také hluboce lidský a zdaleka ne černobílý.

▲ Seriál Matky za mřížemi (foto: AMC Networks)

Seriál nabízí nejen syrové záběry z vězeňského prostředí, ale i hluboké lidské příběhy. Matky, dcery, partnerky - ženy, které udělaly osudovou chybu. Katie Piper jim naslouchá, bez odsudků, ale s vědomím, že pravda bývá složitější, než jak ji vidíme zvenčí.

Nahlédněte spolu s Katie do osudů a myslí vězněných žen:

• Tonica - celý život trpěla šikanou a domácím násilím, a to i ze strany manžela. Když jednou zaútočil obzvlášť brutálně, v sebeobraně ho zastřelila. Nyní čelí obvinění z úmyslného zabití a hrozí jí doživotí. Co je ještě obrana a co už zločin?

• Candice - narozená do světa gangů, v jejichž stopách kráčí od dětství, vězením prošel její otec i bratr. Obviněna z vraždy přítelkyně. Tvrdí, že se bránila - ale může někdo skutečně uniknout prostředí, v němž vyrostl?

• Kimberley - na rozdíl od většiny dalších vězenkyň nemá v rodině kriminální historii. Po autonehodě propadla závislosti na sedativech a v afektu zastřelila svou partnerku. Jak se z čistého štítu stane tragický osud?

• Whitley - byla uznána vinnou ze zabití bratra, přestože tvrdí, že šlo o sebeobranu. Podle soudu z místa konfliktu dokázala utéct, ale pak se vrátila bratra zavraždit. Kde je hranice mezi obětí a viníkem?

• Kia - mladá matka pracovala jako ostraha knihovny a zastřelila útočníka poté, co o ní hodil cihlu. Podle videozáznamu ale možná nešlo o přiměřenou sebeobranu, a proto jí hrozí vysoký trest. Jednala v afektu, nebo jen chránila sebe a ostatní?

Seriál není jen dokumentem o zločinu, ale především hlubokým ponorem do lidské psychiky, vlivu prostředí, traumatu a vnitřního boje. Katie Piper přistupuje ke každému případu s respektem a touhou pochopit. Její vlastní zkušenost s násilím jí dává jedinečnou perspektivu.

Nahlédněte do světa, který většina z nás naštěstí nikdy nepozná. Setkejte se s ženami, jejichž příběhy boří stereotypy - a nutí vás ptát se: jak bych reagoval já?

Sledujte Matky za mřížemi od 5. května denně na stanici Spektrum.

zdroj: AMC