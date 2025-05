Discovery Channel v dubnu odstartoval oslavy svých 40. narozenin

02.05.2025 10:49

Discovery Channel brzy oslaví velké jubileum - 17. června to bude přesně 40 let od zahájení vysílání. Oslavy čtyřicátého výročí odstartovaly již v dubnu, přičemž programové schéma se v USA i celosvětově ponese ve slavnostním duchu až do konce letošního roku.

Jeho součástí budou nové obsahové formáty, speciální epizody oblíbených pořadů, originální features pro sociální sítě i další spotřebitelské produkty. Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD), do jejíhož portfolia Discovery Channel patří, zároveň oznámila partnerství s neziskovou organizací Arbor Day Foundation, v jehož rámci má být po celém světě vysazeno více než 40 tisíc nových stromů.

Na velkolepé oslavy láká také nové propagační video, které je ohlédnutím za bohatou historií Discovery Channel jakožto popkulturní ikony. V sestřihu jsou použity záběry z programových stálic stanice, mezi které patří například Zlatá horečka (Gold Rush), Nejsmrtelnější úlovek (Deadliest Catch) nebo Výprava do neznáma (Expedition Unknown). Tyto a mnohé další pořady budou na streamovacích platformách Max a discovery+ součástí unikátní kolekce 40th Anniversary Collection.

Discovery Channel se během čtyř dekád etabloval jako globální garant kvalitní dokumentární a reality televizní tvorby. Filozofie stanice se vždy zakládala na snaze inspirovat diváky k hlubšímu zájmu o svět, ve kterém žijí. Právě na této misi Discovery Channel doprovázely zástupy dokumentaristů, dobrodruhů, vědců a dalších osobností z celého světa. Nechyběla mezi nimi ani slavná jména jako lovec krokodýlů Steve Irwin, bořič mýtů Adam Savage, záhadolog Josh Gates, survivalista Bear Grylls nebo moderátor Richard Hammond.

zdroj: WBD