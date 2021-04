Telly slaví roční výročí rebrandingu z DIGI

DNES!

▲ Obr č. 1 - Telly - Dobře naladěná telka (foto: Telly)



Nový sportovní obsah

Těší mě, že jsme naši nabídku rozšířili o nový sportovní obsah, včetně přenosů z prestižních organizací UFC a WWE. Kromě toho jsme našim zákazníkům zpřístupnili nové technologie, například úsporný kodek H.265 a nové aplikace pro televizory a mobilní zařízení různých výrobců

Stále jednoduše

I zde bylo cílem maximální zjednodušení a lepší orientace pro zákazníky. Značka Telly má symbolizovat jednoduchost a férovost

▲ Obr č. 2 - Telly - Dobře naladěná telka (foto: Telly)



Ceníme si věrnosti našich zákazníků a proto jsme pro ně připravili Telly klub, kdy si mohou každé výročí vybrat některou z odměn, navíc po celý rok jsou pro ně připraveny slevy do Telly shopu a výhody u našich partnerů

Rychlejší správa účtu, nový kodek a inovace

▲ Obr č. 3 - Telly - Dobře naladěná telka (foto: Telly)



Síla stability

První dubnový den oslaví televizní operátor Telly rok od změny názvu z DIGI. Přesně před rokem televize Telly kromě nové vizuální identity zavedla smlouvy bez vázanosti. Za předchozích 12 měsíců se podařilo přijít s novým sportovním obsahem a nabídnout zákazníkům datově úspornější kodek. Zákazníci mohou své účty jednoduše spravovat online přes počítač, tablet nebo z mobilního telefonu. Televize Telly rovněž získala přenosová práva na zápasy prestižní organizace UFC a podepsala smlouvu o spolupráci se zápasníkem Jiřím Procházkou.Ryze česká skupina LAMA ENERGY GROUP, která Telly vlastní, investovala do jejího rozvoje před loňským přejmenováním a v průběhu roku 2020 více čtvrt miliardy korun. Největší část peněz mířila do technologického rozvoje. Rozšířila se rovněž nabídka kanálů a LAMA ENERGY GROUP investovala do nových sportovních vysílacích práv.Kromě rebrandingu dostala televize Telly kompletně novou vizuální identitu, která měla za cíl být výrazně modernější a také jednodušší. Této nelehké výzvy se zhostilo známé Studio Najbrt.V únoru 2021 došlo k úpravě sportovní nabídky a spuštění balíčků Sport online. Diváci Telly tak od té doby mohou za nižší ceny sledovat fotbalová utkání britské Premier League, španělské LaLigy, německé Bundesligy a italské Serie A. Tyto soutěže v minulém roce doplnily přenosy amerického fotbalu NFL, včetně slavného Super Bowlu a od ledna pak zápasy UFC, nejprestižnější světové MMA organizace.V souvislosti s kontraktem na přenosy UFC zápasů se Telly podařilo podepsat smlouvu o marketingové a mediální spolupráci s českým MMA bojovníkem, Jiřím „Denisou“ Procházkou. Novinkou pro diváky Telly jsou přenosy wrestlingové organizace WWE, jež odstartovaly letos v březnu.,“ uvedl Vladimír Rusnák, ředitel televize Telly.Nabídka pro nové zákazníky je velmi jednoduchá. Telly nabízí tři programové balíčky s jasným pojmenováním Malý, Střední a Velký za 200, 400 a 600 korun. Ke každému z nich lze dokoupit filmový balíček HBO. Fanoušci sportu mohou využít i samostatný balíček Sport jen se sportovními kanály. Smlouvy u Telly jsou navíc bez vázanosti.,“ upozorňuje Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.,“ dodal Jan Schöppel. V roce 2021 byl navíc spuštěn ambasadorský program, kdy si stávající zákazníci Telly mohou přivydělat až 1 000 korun za každého nově přivedeného zákazníka.Zákazníci Telly mohou od minulého roku spravovat svůj účet rychle a online přes počítač, tablet nebo z mobilního telefonu. V příslušné zóně mohou měnit své osobní údaje (např. kontaktní údaje nebo heslo), mít pod kontrolou všechny svoje faktury či nastavit způsob platby. Vše je maximálně jednoduché.Redesignem prošly i televizní aplikace a sjednotilo se uživatelské rozhraní v set-top boxech a aplikacích a zavedlo se sdílení nahrávaného obsahu napříč zařízeními. Své oblíbené pořady mohou zákazníci sledovat až 7 dní nazpět. U internetové televize je možnost sledování až na 4 zařízeních (např. TV, mobil, tablet, počítač).V průběhu loňského roku spustila Telly aplikaci i pro chytré televize LG. Telly již dříve nabídla vlastní aplikace pro televizory Samsung, Android TV a Apple TV.Důležitou novinkou loňského roku byl také částečný přechod na nový úspornější kodek H.265. Díky němu mohou zákazníci sledovat svou televizi ve Full HD i téměř s poloviční rychlostí internetu než nyní. A navíc je Telly s tímto kodekem připravena na vysílání v Ultra HD/4K rozlišení.V červnu 2020 proběhl výzkum mezi uživateli placených televizí, který si dal za cíl zjistit, co je pro jejich zákazníky nejdůležitější. Z výsledků vyplynulo, že hlavním kritériem je především stabilní příjem signálu, který nemá výpadky. A právě v tom Telly vyniká. Dle interních statistik společnosti fungovala internetová televize za poslední rok Telly 99,8 % času bez výpadků. Z průzkumů zákaznické spokojenosti vyplynulo, že 95 % zákazníků je se stabilitou TV platformy spokojeno.PR článekredakce