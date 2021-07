Kde hledat LOH 2020 zdarma

DNES!

Televizní diváci a sportovní fanoušci se dočkali další významné sportovní události - zahájení odložených letních olympijských her 2020 v Tokiu. Po ročním odkladu se Tokio stává místem, kde se setkávají nejúspěšnější sportovci z celého světa v různých disciplínách.Veškeré dění na LOH v Tokiu mohou diváci sledovat i na běžných stanicích. Tentokrát musejí počítat se značným omezením. Olympiáda tentokrát nepoběží souběžně na dvou programech veřejnoprávního vysílatele a několika webových streamech. Přesto díky technickým možnostem si mohou diváci vychutnat velkou porci sportovního obsahu z Tokia zcela zdarma a bez jakýchkoliv poplatků, vyjma zákonem stanovených koncesionářských poplatků.Úvodem je nutné poznamenat, že vysílací práva na LOH 2020 pro většinu zemí Evropy od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) získala americká společnost Discovery. Ta se v dohodě zavázala, že v jednotlivých zemích zajistí dostupnost omezeného počtu přenosů i na volně šířených programech. V České republice se Discovery dohodla s Českou televizí (ČT), která může z Tokia odvysílat až 300 hodin obsahu. Na Slovensku získala sublicenci veřejnoprávní RTVS (Rozhlas a televize Slovenska).Další přenosy z letních olympijských her mohou diváci sledovat na placených programech Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD a dodatečných olympijských kanálech/streamech Eurosport 3 až Eurosport 9, které jsou dostupné u vybraných televizních operátorů v rámci placené televize a rovněž ve službě Eurosport Player.Díky dalším programům se mohou diváci ocitnout v pozici režiséra a vybírat si obsah, který je v daný moment nejvíce zajímá. Zahraniční kanály se nevěnují české a slovenské stopě v Tokiu, nicméně není vyloučeno, že i našim borcům věnují zahraniční vysílatelé alespoň omezený prostor.Sportovní kanál Eurosport je ve většině zemí působí jako placený program. Neplatí to pro německy hovořící země, kde funguje jako volně vysílaný program ale pouze v klasickém SD rozlišení. HD verze je součástí placených balíčků.Eurosport 1 Germany vysílá volně přes satelitní systém Astra na pozici 19,2°E (freq. 12,226 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S).ARD, ZDFV Německu se o sublicenci vysílacích práv dělí veřejnoprávní vysílatelé ARD a ZDF. Díky tomu se další přenosy z Tokia dostanou nejenom k televizním domácnostem v Německu ale také s volným signálem do celé Evropy a to nejenom v SD ale technicky kvalitnější HD distribuci.Programy Das Erste a ZDF se budou ve vysílání olympijských přenosů střídat. Jeden den zabezpečí přenosy Das Erste a následující den ZDF.Das Erste HD: Astra (19,2°E), freq. 11,494 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA ZDF HD: Astra (19,2°E), freq. 11,362 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTAMezi velké vysílatele s vysílacími právy na Tokio a dostupností televizního signálu divákům patří také italská veřejnoprávní Rai, která olympijské Tokio zprostředkuje na stanicích Rai 2 a Rai Sport. Z důvodu omezení vysílacích práv bude DTH signál na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E zakódován systémem Nagra MA a dostupný jen pro uživatele karet TivúSat.Nadále volný zůstává distribuční signál Rai na satelitu Eutelsat 5 West B (5°W) v transalpském svazku. Příjem Rai 2 HD a Rai Sport ale vyžaduje přijímač s podporou režimu multistream.Rai 2 HD, Rai Sport HD: Eutelsat (5°W), freq. 11,179 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK, multistream, stream 5, FTAFrancouzská veřejnoprávní France Televisions bude vysílat přenosy z Tokia jako oficiální partner LOH 2020 na programech France 4 a France 2. Dále bude nabízet několik živých webových streamů.Programy France TV se vysílají - stejně jako programy Rai - v rámci distribučních tras pro pozemní vysílače ze satelitu Eutelsat 5 West B. Pro příjem je nutný set top box s podporou módu multistream.Diváci v příhraničních oblastech s Polskem mohou letní olympijské hry sledovat také z programu TVP1 HD a TVP Sport HD, které jsou dostupné volně vv rámci multiplexu 3.Diváci v jižní Čechách a na jižní Moravě a na západním Slovensku naladí olympijské přenosy na veřejnoprávním programu ORF1, který je šířen volně v rámci DVB-T2 v SD.redakce