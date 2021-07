Majitel Skylinku spustil exkluzivní kanály v Maďarsku a Rumunsku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace Direct Now (foto: M7)



technické parametry:

Nejenom v České republice a na Slovensku. Nyní i v Maďarsku a Rumunsku provozuje lucemburská mediální skupina M7 Group (Canal+ Luxembourg) své exkluzivní televizní kanály. Ty byla divákům představeny právě dnes, v pondělí 12. července 2021.Stanice, která je výhradně dostupná pro zákazníky satelitní platformy Direct One v Maďarsku, se jmenuje. Samostatný exkluzivní kanál pro klienty Focus Sat v Rumunsku dostal název. Obě stanice jsou šířeny z kapacity satelitu Thor 6 (0,8°W). Stanice se vysílají v klasickém SD rozlišení v kodeku MPEG-2. Vysílání je v rámci simulcryptu kryptováno systémy Conax ( CAID 0B02), Irdeto (CAID 0D97, 0653) a Nagra MA (CAID 1815, 181D) v případě Direct One TV. Systémy podmíněného přístupu Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 181D) používá exkluzivní kanál Focus Sat TV.Stanice jsou vedle satelitu dostupné i pro diváky OTT služby Direct Now a Focus Sat Live TV.Nový kanál Direct One TV najdou zákazníci služby Direct One na 18. pozici v EPG, na první pozici stanici Focus Sat TV v případě služby Focus Sat.Obě stanice nabízejí abonentům kvalitní, zajímavý a jedinečný obsah. Jde především o seriály z produkce francouzské mediální skupiny Canal+, která vyrábí prémiový televizní obsah, kanály a televizní služby, včetně exkluzivního obsahu a národních premiér.Kanály Direct One a Focus Sat zahájily vysílání národní premiérou prvních tří sérií oceňovaného a celosvětově uznávaného seriálu Černý baron, po kterém budou následovat další seriály Canal+. Mezi ně patří exkluzivní obsah jako jsou první svě série seriálu Pro a proti, první dvě série seriálu Moscow Noir, první dvě série seriálu The Teach, první dvě série seriálu The Five a seriál Paris Police 1900. Řadu seriálů mohli diváci v Česku a na Slovensku vidět na programu Skylink 7.Každý týden budou kanály Direct One a Focus Sat vysílat celkem 4 nové epizody, vždy dvě v pondělí a ve čtvrtek od 21:30 hodin. V jiném čase je mohou diváci sledovat v rámci videotéky Direct Now a to do sedmi dní po odvysílání.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 11,957 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 31202video PID: 1451 (MPEG-2/SD)audio PID: 1460 (MPEG, maďarsky)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1815, 181D)service ID: 31210video PID: 1601 (MPEG-2/SD)audio PID: 1610 (MPEG, rumunsky)CA systémy: Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D)Nové kanály Direct One TV a Focus Sat TV rozšiřují nabídku exkluzivních stanic společnosti Canal+. Z nových zemích ze střední a východní Evropy poskytoval operátor doposud jen stanice Skylink 7 a Canal+ Domo na českém a slovenském trhu. Obě stanice jsou dostupné zákazníkům platforem Skylink a freeSAT.redakce