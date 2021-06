Jak (ne)naladit kanál Prima Star

DNES!

Distribuce Prima Star

Exkluzivita na měsíc

Bude 11. kanál Primy?

V pondělí 14. června 2021 v dopoledních hodinách startuje v pořadí již desátý kanál televizní skupiny Prima. Stanice se jmenuje Prima Star a divákům nabídne ohlédnutí za téměř třemi desítkami televizní tvorby.se obrazně řečeno zavděčí všem příznivcům ekologie - stanice totiž bude recyklovat pořady. Programové schéma stanice je převážně postaveno na pořadech TV Prima, které natočila a vyrobila od svého spuštění. Na obrazovky se tak dostanou relace, které skončily v šuplíku a nenašly další využití - na stávající stanice se tyto pořady již nehodí. Archívní kanály Primy umožní návrat tehdy populárních pořadů jako Nikdo není dokonalý, Casuso šou, Trní, z novějších Rodinná pouta, Božské dorty od Markéty či Modrý kód a mnoho dalších.Některé starší pořady - například zmíněné Nikdo není dokonalý TV Prima pravidelně opakovala na Prima LOVE . Ostatní pořady se objeví na obrazovkách po dlouhé době. Z technického pohledu musí před znovuuvedením na televizní obrazovce dojít k digitalizaci obsahu videokazet, který má skupina FTV Prima kolem 40 tisíc. Provozovateli se zatím podařilo zdigitalizovat jen 2 tisíce pořadů. Digitalizace je pochopitelně nejenom finančně ale i časově náročná. Pro představu: jedna hodina pořadu se digitalizuje 5 hodin. Úplně nejstarším digitalizovaným pořadem Primy je Carusošou z roku 1997.Stanice Prima Star byla představena koncem května. Dalo by se tedy očekávat, že bude od svého spuštění dostupná u většiny televizních operátorů. Skutečnost je ale jiná. Stanice bude mít zpočátku omezenou dostupnost.Na klasickou pozemní anténu ji naladí diváci celoplošné vysílací sítě DVB-T2 ( multiplex 22 ). Pokud přijímáte programy Primy na klasickou terestrickou anténu, naladíte i nový kanál. Stačí spustit ruční vyhledávání kanálu multiplexu 22 ve Vašem regionu, případně automatické vyhledávání, které nalezne všechny dostupné programy v dané lokalitě.Většinou bude postačovat v seznamu programů najít programovou pozici s názvem Prima Star, případně původní automaticky neaktualizovaný název "Test-1", na kterém testuje od svého zkušebního vysílání od 1.6.2021.Mimo pozemní vysílání je Prima Star dostupná jen v balíčcích telekomunikačního operátora T-Mobile a to v její satelitní platformě ( T-Mobile SAT TV ), tak i v internetové službě (T-Mobile TV) v rámci balíčku XS.Máte-li satelitního operátora - Skylink , freeSAT, Telly , případně jiného, program zatím v nabídce nenajdete. T-Mobile si zajistil na měsíc exkluzivitu pro nový produkt Primy - kanál Prima Star.Dá se očekávat, že od 14.7.2021 bude stanice postupně zařazena do nabídek dalších televizních operátorů podle výsledků dohody s provozovatelem nového programu, společností FTV Prima. Neznamená to tedy, že program bude automaticky od 14. července dostupný u všech televizních poskytovatelů. Předpokládá se, že FTV Prima využije rozšíření programového portfolia k dalšímu vyjednávání s televizními operátory ohledně výše distribučních poplatků. Jednání jistě budou náročná - provozovat televizní stanice není nic levného - náklady stoupají (elektřina, výroba, distribuce signálu, vysílací práva). Nicméně lze očekávat, že jednání budou náročná. Vyšší poplatky by se totiž mohly projevit v cenách jednotlivých balíčků a ty by mohly odradit od předplatného některé zákazníky.Trocha spekulace na závěr: Čtenáři si možná vzpomenou, že FTV Prima dříve chystala dva nové programy - časově posunuté verze svých stávajících programů Prima KRIMI +1 a Prima MAX +1. Ani jeden z nich doposud nezahájil vysílání a to mají licenci pro terestrické i satelitní vysílání. Technicky nic nebránilo tomu po získání licencí vysílání spustit. A je tedy otázkou, zda právě Prima Star nezaplnila jednu ze dvou připravených pozic místo časově timeshiftových verzí zmíněných stanic.Co by vysílal další kanál Primy je otázkou. Prima nemá v portfoliu žádnou dětskou stanici a ani hudební stanici.redakce