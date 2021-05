Prima Star představila program. Vysílání zahájí Doktor z venkova

DNES!

Od pondělí 14. června 2021 bude česká mediální skupina FTV Prima provozovat v pořadí již desátý kanál. Nová stanice dostala název Prima Star a zaměří se na starší produkci, především domácí tvorby.Nová stanice Prima Star bude čerpat z bohatého archívu pořadů vlastní tvorby TV Prima za celou dobu provozu TV Prima. Na obrazovku se tak po letech vrátí některé pořady jako hudební show Carusošou či talk show Trní. Komerční televize rovněž připomene divákům reality show Prostřeno a zopakuje úspěšný "nekonečný" seriál Rodinná pouta.bude vysílat celoplošně prostřednictvím DVB-T2 v rámci sítě multiplex 22 a dále také u operátora T-Mobile. Časem se objeví u dalších poskytovatelů televizních služeb.Co Prima Star v prvním vysílacím týdnu nabídne?10.40 Doktor z venkova IV (1)11.40 Rodinná pouta I (1)12.40 Rodinná pouta I (2)13.50 Modrý kód (1)15.00 Prostřeno!15.55 S Italem v kuchyni16.45 Božské dorty od Markéty17.20 Carusošou18.05 Křižovatky života19.10 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 To je fór!21.50 To je fór!22.25 Show Jana Krause23.30 Trní00.30 Jak se staví sen01.10 Rodinná pouta I (1)02.10 Rodinná pouta I (2)03.20 Modrý kód (1)04.15 Závěr vysílání09.40 Doktor z venkova IV (1)10.40 Doktor z venkova IV (2)11.40 Rodinná pouta I (3)12.50 Rodinná pouta I (4)13.55 Modrý kód (2)15.05 Prostřeno!16.05 S Italem v kuchyni16.55 Božské dorty od Markéty17.25 Carusošou18.15 Křižovatky života19.30 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 To je fór!21.50 To je fór!22.25 Polívka na víně23.35 Trní00.40 Jak se staví sen01.10 Rodinná pouta I (3)02.15 Rodinná pouta I (4)03.25 Modrý kód (2)04.20 Závěr vysílání10.00 Doktor z venkova IV (2)11.00 Doktor z venkova IV (3)12.00 Rodinná pouta I (5)13.00 Rodinná pouta I (6)14.05 Modrý kód (3)15.05 Prostřeno!16.05 S Italem v kuchyni16.55 Božské dorty od Markéty17.25 Carusošou18.15 Křižovatky života19.30 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 To je fór!21.55 To je fór!22.30 Na Pavláska23.30 Trní00.30 Jak se staví sen01.05 Rodinná pouta I (5)02.05 Rodinná pouta I (6)03.15 Modrý kód (3)04.05 Závěr vysílání10.00 Doktor z venkova IV (3)11.00 Doktor z venkova IV (4)12.00 Rodinná pouta I (7)13.00 Rodinná pouta I (8)14.00 Modrý kód (4)15.05 Prostřeno!16.00 S Italem v kuchyni16.50 Božské dorty od Markéty17.25 Carusošou18.15 Křižovatky života19.30 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 To je fór!21.55 To je fór!22.30 Marta23.45 Trní00.40 Jak se staví sen01.20 Rodinná pouta I (7)02.20 Rodinná pouta I (8)03.20 Modrý kód (4)04.10 Závěr vysílání09.40 Doktor z venkova IV (4)10.40 Doktor z venkova IV (5)11.40 Rodinná pouta I (9)12.40 Rodinná pouta I (10)13.40 Modrý kód (5)14.55 Prostřeno!15.50 S Italem v kuchyni16.40 Božské dorty od Markéty17.15 Carusošou18.15 Křižovatky života19.30 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 To je fór!21.55 To je fór!22.30 Dementi23.30 Trní00.30 Jak se staví sen01.00 Rodinná pouta I (9)02.00 Rodinná pouta I (10)03.00 Modrý kód (5)03.55 Závěr vysílání10.05 Doktor z venkova IV (5)11.05 Doktor z venkova IV (6)12.05 Rodinná pouta I (11)13.05 Rodinná pouta I (12)14.05 Modrý kód (6)15.10 VIP Prostřeno!16.25 S Italem v kuchyni17.05 Božské dorty od Markéty17.40 Carusošou18.35 Ženy na cestách19.25 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 Telebazar22.25 Benefice23.50 Trní00.45 Jak se staví sen01.25 Rodinná pouta I (11)02.25 Rodinná pouta I (12)03.25 Modrý kód (6)04.20 Závěr vysílání10.00 Doktor z venkova IV (6)11.00 Doktor z venkova IV (7)12.00 Rodinná pouta I (13)13.00 Rodinná pouta I (14)14.00 Modrý kód (7)15.10 VIP Prostřeno!16.20 S Italem v kuchyni17.05 Božské dorty od Markéty17.35 Carusošou18.40 Ženy na cestách19.30 Jak se staví sen20.10 Nikdo není dokonalý21.20 Telebazar22.25 Benefice23.50 Trní00.45 Jak se staví sen01.25 Rodinná pouta I (13)02.25 Rodinná pouta I (14)03.25 Modrý kód (7)04.25 Závěr vysíláníredakce