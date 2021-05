Radiožurnál Sport zahájil vysílání v DAB+ i DVB-T2

DNES!

Radiožurnál a sport k sobě historicky patří. Jsem rád, že teď sportovním fanouškům nabídneme rozšířené vydání v podobě 18 hodin denně. Chceme ukázat sport ve všech jeho podobách. Nejen ten vrcholový, ale i amatérský, sport jako životní styl

V pátek 21. května v 11 hodin rozhovorem Kateřiny Neumannové s Dominikem Haškem odstartovalo vysílání první speciální sportovní stanice v Česku. Radiožurnál Sport zahajuje své vysílání při příležitosti MS v hokeji a posluchačům nabídne exkluzivní obsah i z dalších důležitých sportovních událostí včetně ME ve fotbale nebo olympijských her.Radiožurnál Sport vysílá denně od 6:00 do 24:00, ve zbylých hodinách přebírá program stanice Český rozhlas Radiožurnál. V prvním týdnu svého vysílání nabídne přímé přenosy z MS v hokeji, dále vstupy a komentáře z ME v plavání v Budapešti, nebo legendární pořad S mikrofonem za fotbalem, který v tradiční podobě provede všemi devíti zápasy 33. kola Fortuna ligy.Během 12 měsíců bude Radiožurnál Sport vysílat z letních i zimních olympijských her, mistrovství Evropy ve fotbale a mnoha dalších sportovních akcí, na které má Český rozhlas vysílací práva.,“ řekl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.Rozhovory osobností s jejich hosty odstartuje v pondělí Andrea Sestini Hlaváčková, která v pořadu Na síti vyzpovídá mistra světa ve freestyle footbagu Jana Webera. Martin Procházka se bude v úterní Čisté hře s reportéry Radiožurnálu věnovat tématu začínajícího MS v hokeji a ve středu bude s hokejovou tematikou v pořadu Na place pokračovat Pavel Nečas, jehož hostem bude někdejší reprezentační hokejový brankář Ondřej Pavelec. Ve čtvrtek si Vavřinec Hradilek promluví Na férovku se snowboardcrossařkou Evou Samkovou a v pořadu Páteční finiš Kateřiny Neumannové bude bývalá úspěšná lyžařka mluvit s manažerem a šéfem Pražského mezinárodního maratonu Carlem Capalbem.Posluchači si mohou první české sportovní rádio naladit v síti DAB+, aplikaci mujRozhlas, na webu radiozurnalsport.cz nebo v televizní síti DVB-T2. První den vysílání je pro posluchače připraven i první přímý přenos z MS v hokeji, utkání Česko-Rusko, který budou komentovat Petr Kadeřábek a František Kuna.redakce