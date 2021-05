Provozovatel LEO TV s českými licencemi pro Extasy TV a Extasy 4K

20.05.2021 12:29

DNES!

Provozovatel českého erotického kanálu LEO TV může provozovat další dva programy s českou licencí. Společnost PK 62, a.s. získala licence pro šíření stanic Extasy TV a Extasy 4K.



Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 9. zasedání konaném 18. května 2021 rozhodl o udělení dvou licencí pro společnost PK 62 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů - konkrétně programů Extasy TV a Extasy 4K. Obě licence platí 12 let.



Podle licenčních podmínek se bude v obou případech jednat o tématické programy pro dospělé. Stanice budou vysílat na území České republiky a to v anglickém jazyce 24 hodiny denně.



O obě licence společnost požádala 19. března letošního roku.







Společnost PK 62 doposud s českou licencí provozovala dva lineární kanály - Leo TV a Leo TV Gold. Koncem loňského roku provozovatel spustil vlastní placenou streamovací platformu LEO TV ONLINE, která divákům nabízí přístup k HD vysílání programů Leo TV a Leo TV Gold.



Leo TV je první česká erotická stanice. Začala vysílat v červenci 2008. Zpočátku vysílala v noci (od 22. do šesté hodiny ráno). Později přešla na celodenní vysílání. Provozovatel rozšířil nabídku o druhý program Leo TV Gold.



redakce