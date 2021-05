Prima Star - nový kanál TV Prima získal licenci

2dny

Česká mediální skupina FTV Prima může rozšířit rodinu svých lineárních kanálů o další tématický program. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním 8. zasedání konaném 4.5.2021 udělila licenci novému projektu Prima Star.FTV Prima získala od českého regulátora médií televizní licenci pro celoplošné digitální pozemní vysílání programu. Podle licenčních podmínek se bude jednat o tématický program zaměřený převážně na archivní tvorbu. Konkrétně se ve vysílání má objevit dramatická tvorba, dále různé formáty zábavních pořadů. Stanice bude vysílat v češtině. Licence platí 12 let a je omezena pro území České republiky.Prima Star bude vysílat 16 až 24 hodiny denně.RRTV zároveň společnosti FTV Prima udělila licenci na tentýž kanál pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu) - na webu www.iprima.cz.FTV Prima o obě licence požádala 1. dubna 2021. Tehdy v žádosti uváděla název Prima ? (Prima s otazníkem).Nový kanál Prima Star by měl odstartovat do 360 dní od získání vysílací licence.Retro kanál Prima Star umožní provozovateli vrátit na televizní obrazovky úspěšné pořady z let minulých a náležitě využít svůj bohatý archív pořadů vlastní tvorby, který provozovatel buduje od roku 1993, kdy odstartovala tehdejší stanice TV Premiéra.Na českém televizním trhu to není první projekt zaměřený na starší produkci. Konkurenční skupina Nova provozuje svůj kanál(dříve Telka). V březnu loňského roku spustila vlastní archívní kanál Česká televize -Společnost FTV Prima v listopadu loňského roku získala licence pro pozemní a satelitní vysílání programů, což by měly být časově posunuté verze stávajících stanic Prima MAX a Prima KRIMI. Posunuté verze zatím v pozemním multiplexu a ani na satelitu nevysílají.Vysílatel aktuálně provozuje jeden program s časový posunem - hlavní kanál Prima. Stanice se nejprve objevila v satelitní platformě Skylink Astra 3B ), v listopadu 2020 také v pozemním vysílání.Televizní skupina Prima aktuálně provozuje plnoformátový kanál Prima, mužský Prima COOL , ženský Prima LOVE , krimi kanál Prima KRIMI, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM , zpravodajský kanál CNN Prima NEWS, časově posunutou verzi Prima +1 a na Slovensku stanici Prima PLUS.redakce