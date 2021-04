Chuck TV - v Česku a na Slovensku startuje e-sportový kanál

DNES!

e-Sport je fenomén, který roste raketovou rychlostí a oslovuje enormní množství diváků z celého světa. Jeto vášeň miliónů fanoušků, kterých rostou počty geometrickou řadou, hlavně v tomto pohnutém pandemickém období, kdy jsou společenské kontakty omezené na minimum

e-Sport je víc než jen hra, je to životní styl a komunita

Na českém a slovenském televizním trhu začne dnes vysílat první domácí kanál zaměřený na všechny příznivce e-sportů a nových technologií s názvem. Dnes 23.4.2021 v 19:00 hodin zahájí své testovací vysílání/stream.Ostré vysílání hodlá provozovatel stanice spustit o dva týdny později - v pátek 7.5.2021 v 19:00 hodin. Podle provozovatele se jedná o první hybridní televizi tohoto druhu na českém a slovenském trhu.Vysílání bude možné sledovat jako klasický televizní kanál, který bude k dispozici do základních balíčků všech televizních operátorů a zároveň jako interaktivní online hráčská platforma se streamem na stránce www.chucktv.eu.Program Chuck TV bude standardně dodáván v rozlišeních 4K a HD. Operátoři si budou moci bezplatně vysílání přebírat v SIX a CE Colo.," vysvětlil Július Karaffa, kreativní ředitel CHUCK TV. "," dodává.Chuck TV se již dohodl na spolupráci s e-sportovními asociacemi ze Slovenska a České republiky a díky tomu bude denně vysílat turnaje a ligy nejoblíbenějších her jako například Counter-Strike, LOL, DOTA či FIFA, které se budou odehrávat převážně v nově vybudovaném moderním dizajnovém studiu Chuck TV.Stanice bude zároveň přebírat streamy i z mezinárodních turnajů, které budou pro Chuck TV komentovat nejznámější tváře e-gamingu. Jako například Ivana Lazarová, gamerům známá jako DEV1. Fanoušky čekají i mnohé další známé tváře, které zatím zůstávají jako překvapení pro diváky a představí se během slavnostního víkendového vysílání, které začne v pátek 7. května přesně v 19 hodin.Vedle e-sportových turnajů bude Chuck TV vysílat i množství vlastních relací zaměřených převážně na novinky z oblasti her, moderních technologií a životního stylu hráčské komunity. Na své si přijdou i příznivci motorismu a motosportu díky spolupráci s redakcí TOP SPEED a organizátorem virtuálních závodů GT3 a TCR Digital Motosport SK. Stanice přinese i pořady pro mladší publikum a v odpoledních hodinách bude vysílat pořady a výběr her přizpůsobené a zaměřené na věkovou kategorii pod 18 let.Chuck TV bude první domácí stanice zaměřená na e-sporty. Na českém a slovenském trhu doposud působily jen mezinárodní kanály jako eSportsOne a GinX eSport.redakce